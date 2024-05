Marco Reus odchodzi z Borussii. Padła nazwa nowego klubu

Marco Reus po sezonie 2023/2024 opuści Borussię Dortmund. Jak informuje The Athletic, kolejnym przystankiem Niemca będzie klub z MLS.

Źródło: The Athletic

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Marco Reus

Marco Reus ma zamienić Borussię Dortmund na St. Louis City

Sezon 2023/2024 będzie ostatnim dla rco-reus/ w barwach Borussii Dortmund. 34-latek na początku maja oficjalnie ogłosił swoją decyzję, wydając wzruszające oświadczenie.

– Jestem niesamowicie wdzięczny i dumny z tego wyjątkowego czasu, który spędziłem w moim klubie, w Borussii Dortmund. Spędziłem tutaj ponad połowę mojego życia i cieszyłem się każdym dniem, choć oczywiście nie brakowało trudnych momentów. Już teraz wiem, że trudno będzie mi się pożegnać po zakończeniu sezonu – mówił Marco Reus.

Łącznie w barwach Borussii ofensywny pomocnik rozegrał 426 meczów, zdobył w nich 169 bramek i zanotował 130 asyst. Dla kibiców z Signal Iduna Park jest absolutną legendą klubu.

Od pewnego czasu mediach narastają spekulacje na temat przyszłości piłkarza. Wiele wskazuje na to, że Marco Reus zdecyduje się na daleką podróż i zasilenie jednego z klubów MLS, o czym informowaliśmy we wtorkowy poranek, 8 maja.

Teraz jeszcze nowsze wieści przekazał serwis The Athletic. Źródło potwierdza, że Reus ma w planach przenosiny do Stanów Zjednoczonych i prowadzi rozmowy z St. Louis City. Jest to klub, w którym 34-latek mógłby się świetnie odnaleźć, ponieważ występuje w nim dwóch Niemców oraz Roma Burki, czyli niedawny kolega z BVB.

