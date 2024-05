Jan Oblak, który jest łączony z opuszczeniem Atletico Madryt, znalazł się na celowniku Chelsea - podaje hiszpański dziennik AS. Słoweńca wcześniej przymierzano do Manchesteru United i Liverpoolu. 31-latek wreszcie może spróbować nowego wyzwania poza La Ligą.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino - trener Chelsea

Jan Oblak przymierzany do Chelsea

Niewykluczone, że Jan Oblak podczas zbliżającego się wielkimi krokami letniego okienka transferowego opuści Atletico Madryt. 31-letni bramkarz jest bowiem łączony z przeprowadzką do Premier League. Sytuację 62-krotnego reprezentanta Słowenii od kilku tygodni obserwują takie kluby jak Manchester United oraz Liverpool, a jakby tego było mało, to do wyścigu o jego podpis dołączyła również Chelsea – donosi hiszpańska gazeta “AS”.

The Blues są zainteresowani sprowadzeniem Jana Oblaka, który byłby gwarancją jakości między słupkami. Obecnie dostępu do bramki londyńskiej drużyny strzegą Robert Sanchez oraz Djordje Petrović. Żaden z tych golkiperów nie znajduje się jednak w światowej czołówce, w przeciwieństwie do Słoweńca. Ceniony bramkarz z powodzeniem występuje w ekipie ze stolicy Hiszpanii od lipca 2014 roku, kiedy trafił do Madrytu za 16 milionów euro z Benfiki Lizbona.

Atletico podobno jest skłonne wysłuchać ofert za swoją gwiazdę, ponieważ upatrzyło już sobie ewentualnego następcę, czyli Giorgiego Mamardashviliego. 23-letni Gruzin aktualnie gra w ligowym rywalu zespołu Rojiblancos – Valencii. Jan Oblak oprócz propozycji z Premier League może liczyć także na oferty z ligi saudyjskiej, gdzie z kolei otrzymałby największe wynagrodzenie.

Trener Chelsea – Mauricio Pochettino – na pewno byłby zadowolony ze wzmocnienia pozycji golkipera.