Manchester United może czekać sporo gwałtownych ruchów po zakończeniu sezonu. The Telegraph podaje, że Erik ten Hag może zostać zwolniony z klubu po zakończeniu sezonu.

Źródło: The Telegraph

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag na gorącym stołku. Gareth Southgate ma go zastąpić

Manchester United pod wodzą Erika ten Haga zdecydowanie nie zachwycił w trakcie kampanii 2023/2024. Czerwone Diabły aktualnie plasują się na ósmej pozycji w tabeli ligi angielskiej. Jednocześnie ekipa z Old Trafford jest zagrożona tym, że w kolejnym sezonie nie będzie jej dane grać w europejskich pucharach. The Telegraph przekonuje natomiast, że bardzo prawdopodobne jest, że po sezonie z klubu z Old Trafford zostanie zwolniony z Man Utd, Jedno miejsce miałby zająć Gareth Southgate, który dzisiaj jest selekcjonerem reprezentacji Anglii.

Holenderski trener ma kontrakt ważny z przedstawicielem Premier League do 2025 roku. Ogólnie prowadził Man Utd w 110 meczach, notując bilans na poziomie 1,91. Ten Hag jako menedżer Czerwonych Diabłów wygrał 65 spotkań, 15 zremisował i przegrał w 30 starciach.

Man Utd w tym sezonie ma do rozegrania jeszcze trzy spotkania ligowe. Ekipa z Old Trafford w najbliższy weekend zmierzy się z Arsenalem. Z kolei w ostatnich dwóch kolejkach Premier League na drodze drużyny ten Haga, staną Newcastle United oraz Brighton & Howe Albion. Z kolei sezon Marcus Rasford i spółka zakończą starciem z Manchesterem City w finale Pucharu Anglii, który zaplanowany jest na 25 maja. Spotkanie odbędzie się na słynnym stadionie Wembley.

