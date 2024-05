dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo i Xavi Simons

Dani Olmo na celowniku Tottenhamu Hotspur

Dani Olmo w ostatnich tygodniach był poważnie łączony z przeprowadzką do Barcelony. Jak się teraz okazuje, 26-letni pomocnik Lipska ostatecznie może przenieść się do Premier League zamiast La Ligi. Jak bowiem poinformowała niemiecka gazeta “BILD”, Tottenham Hotspur wyraził zainteresowanie sprowadzeniem do Londynu 33-krotnego reprezentanta Hiszpanii. Włodarze Kogutów muszą się jednak liczyć ze sporym wydatkiem.

Klauzula odstępnego Daniego Olmo wynosi 60 milionów euro i dokładnie tyle trzeba będzie zapłacić za cenionego piłkarza. Ofensywny pomocnik w zespole Byków z powodzeniem występuje od stycznia 2020 roku, gdy trafił na Red Bull Arenę za 29 milionów euro z Dinama Zagrzeb. Wydaje się, że nadszedł odpowiedni moment dla 26-latka na to, żeby zrobić kolejny krok naprzód w swojej karierze.

Dani Olmo w 25 spotkaniach aktualnego sezonu strzelił 8 bramek i zaliczył 5 asyst. Urodzony w hiszpańskiej miejscowości Terrassa zawodnik pierwsze piłkarskie kroki stawiał w La Masii. FC Barcelona myśli nad ponownym ściągnięciem swojego wychowanka, ale o jego podpis będzie musiała powalczyć m.in. z Tottenhamem Hotspur.

Londyńczycy są w lepszej kondycji finansowej od Katalończyków, więc może to być nierówna walka. Ważna jednak będzie również wola samego piłkarza, który zapewne liczy na powrót do ojczyzny.