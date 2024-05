Pressfocus Na zdjęciu: Ollie Watkins

Olympiakos SFP – Aston Villa, typy bukmacherskie

Możliwe, że przyjezdni sprawę awansu do finału przegrali przed tygodniem, ponieważ mają dwubramkową stratę do Olympiakosu, który u siebie ma serię czterech kolejnych zwycięstw. Tymczasem Aston Villa wygrała zaledwie jedno z pięciu ostatnich spotkań w delegacji. To sprawia, że gospodarze są w stanie także u siebie pokonać głównego faworyta do wygrania Ligi Konferencji. Mój typ: wygrana Olympiakosu.

Olympiakos SFP – Aston Villa, ostatnie wyniki

W maju Olympiakos rozegrał zaledwie jeden mecz. Było nim ubiegłotygodniowe starcie z Aston Villą. Wcześniej Grecy rozegrali trzy mecze na krajowym podwórku. Ekipa z Pireusu zdobyła w nich siedem na dziewięć możliwych punktów. Olympiakos ograł Lamię i PAOK, ale zremisował z Arisem.

W miniony weekend Aston Villa wybrała się do Brighton, gdzie przegrała 0:1. Jeszcze wcześniejsza ligowa potyczka także nie należała do miłych, ponieważ ekipa z Birmingham nie zdołała pokonać u siebie Chelsea, co skończyło się podziałem punktów i remisem 2:2.

Olympiakos SFP – Aston Villa, historia

Ubiegłotygodniowe spotkanie było pierwszym w historii pomiędzy tymi zespołami. Lepszy okazał się Olympiakos, która w delegacji pokonał Aston Villę 4:2 i wypracował mocną zaliczkę przed rewanżem na greckiej ziemii.

Olympiakos SFP – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, wyraźnym faworytem do triumfu w regulaminowym czasie gry jest Aston Villa. Jeśli rozważasz typ na wygraną angielskiego zespołu, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.97 – 2.01. Natomiast na zwycięstwo Olympiakosu 3.30 – 3.50.

Olympiakos SFP – Aston Villa, kto awansuje do finału?

Olympiakos SFP – Aston Villa, przewidywane składy

Olympiakos SFP – Aston Villa, transmisja meczu

Spotkanie Olympiakos SFP – Aston Villa będzie transmitowane w Polsce wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji już w czwartek, 9 maja, o godzinie 21:00.

