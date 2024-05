Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Chelsea i Aston Villa zrezygnują z transferu Nico Williamsa?

Nico Williams to łakomy kąsek na rynku transferowym i wydawało się, że nadchodzącego lata do walki o podpis lewoskrzydłowego stanie kilku europejskich gigantów. Jak jednak podaje brytyjski portal “90min.com”, przeprowadzka 21-latka ostatecznie może nie dojść do skutku. Trzynastokrotny reprezentant Hiszpanii ma bowiem wygórowane żądania płacowe, przez co z wyścigu o jego pozyskanie mają wycofać się Chelsea oraz Aston Villa.

Skoro na pensję Nico Williamsa nie stać angielskich gigantów, to FC Barcelona również nie spełni jego wymagań. Duma Katalonii od jakiegoś czasu także bacznie monitoruje sytuację gwiazdy Athletiku Bilbao. Dwudziestojednolatek ostatnio przedłużył kontrakt z baskijskim zespołem do 30 czerwca 2027 roku i wiele wskazuje na to, że zostanie w nim na kolejną kampanię. Co ciekawe, klub z San Mames jest jedną z najbogatszych drużyn w La Lidze.

Reprezentant La Furia Roja, który najprawdopodobniej otrzyma powołanie na EURO 2024, w 34 spotkaniach trwającego sezonu strzelił 7 bramek i zanotował 16 asyst. Wartość rynkowa hiszpańskiej perełki przez serwis “Transfermarkt” jest szacowana na 50 milionów euro. Nico Williams w aktualnej kampanii wraz z Athletikiem Bilbao wygrał Puchar Króla i tym samym ekipa z Kraju Basków zagra w przyszłej edycji Superpucharu Hiszpanii.