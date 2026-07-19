Alvarez nie jest jedyną opcją. Barcelona ma nowych kandydatów

16:48, 19. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TEAMtalk

FC Barcelona tego lata może nie pozyskać Juliana Alvareza. Duma Katalonii ma już dwie alternatywy. Na ich radarze znaleźli się Eli Junior Kroupi (Bournemouth), a także Joao Pedro (Chelsea) - przekazuje "TEAMtalk".

Hansi Flick
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Eli Junior Kroupi i Joao Pedro na liście FC Barcelony

FC Barcelona tego lata musi pozyskać nowego napastnika, który wejdzie w buty Roberta Lewandowskiego. Priorytetem transferowym mistrzów Hiszpanii jest Julian Alvarez. Ten transfer będzie jednak niezwykle trudny do zrealizowania, więc Duma Katalonii wytypowała alternatywy. Serwis „TEAMtalk” zdradził, że pod obserwacją Blaugrany znaleźli się Joao Pedro z Chelsea oraz Eli Junior Kroupi, który na co dzień reprezentuje barwy Bournemouth.

Brytyjska prasa zdradza, że brak postępów FC Barcelony w negocjacjach transferowych Juliana Alvareza skłoniło Deco do rzucenia okiem na inne opcje. Dyrektor sportowy Dumy Katalonii od razu dodał na listę życzeń Eliego Juniora Kroupi oraz Joao Pedro. Napastnik Chelsea od dawna był łączony z Blaugraną, więc hiszpański gigant wyrobił sobie o nim pozytywną opinię.

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Pozyskanie Eliego Juniora Kroupiego będzie jednak trudniejszym zadaniem. I z pewnością droższym. Bournemouth oczekuje za swoją gwiazdę ponad 100 milionów funtów, a po zawodnika zgłosiły się też inne europejskie potęgi. Trudno stwierdzić, kto w następnej kampanii będzie występował na pozycji napastnika w FC Barcelonie.

Hansi Flick ma w obwodzie jeszcze Ferrana Torresa. Reprezentant Hiszpanii jednak ostatnio ogłosił, że chce wzmocnić Paris Saint-Germain.

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