Nie Yamal i nie Messi. To on skradł show na największej piłkarskiej scenie

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Unai Simon

Hiszpania nie zdobyłaby tego trofeum bez niego. Teraz cały świat bije mu brawo

Unai Simon był jednym z największych bohaterów reprezentacji Hiszpanii podczas zakończonych mistrzostw świata. Chociaż najwięcej uwagi kibiców przyciągali zawodnicy ofensywni, to właśnie golkiper Athletic Bilbao wielokrotnie ratował swój zespół w najważniejszych momentach turnieju. Jego znakomita postawa została jednocześnie doceniona przez FIFA, która przyznała mu prestiżową Złotą Rękawicę dla najlepszego bramkarza mundialu.

Hiszpan prezentował wyjątkową formę od pierwszego spotkania aż po wielki finał. FIFA zwróciła uwagę na to, że Simon zakończył turniej z imponującym bilansem siedmiu czystych kont w ośmiu rozegranych meczach. W trakcie całego turnieju tylko Charles De Ketelaere dał radę go pokonać. Simon był zatem jednym z najpewniejszych punktów drużyny prowadzonej przez Luisa de la Fuente.

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Szczególnie wysoko oceniono jego występ w finale przeciwko Argentynie. Dawał swojej drużynie poczucie bezpieczeństwa. Tym samym Hiszpania mogła sięgnąć po najcenniejsze trofeum w światowym futbolu.

Nagroda dla Simona nie jest dziełem przypadku. Od kilku sezonów należy on do ścisłej czołówki europejskich bramkarzy. Mundial w Ameryce Północnej był kolejnym natomiast potwierdzeniem jego klasy. W trakcie całego turnieju imponował refleksem, ustawianiem się oraz spokojem pod presją.