Manchester United wkrótce może definitiwynie pozbyć się Andre Onany, ponieważ na ich stole pojawiła się oferta transferowa. Trabzonspor ponownie jest gotowy wypożyczyć Kameruńczyka - donosi "Fotomac".

Trabzonspor ponownie wypożyczy Andre Onanę? Manchester United ma ofertę

Manchester United wreszcie ma spokój między słupkami. Senne Lammens przez cały sezon prezentował bardzo wysoką formę i w zasadzie nikt już nie pamięta o Andre Onanie. Sam bramkarz zarzeka się, że chce wrócić na Old Trafford. Jednak na stole Czerwonych Diabłów pojawiła się oferta. „Fotomac” zdradza, że Trabzonspor chce ponownie wypożyczyć kameruńskiego golkipera.

Turecki zespół jest niezwykle zadowolony z dotychczasowej współpracy z Andre Onaną. Klub jest wręcz zdeterminowany, aby ponownie pozyskać Kameruńczyka, wykazując chęć przejęcia w całości pensji zawodnika. Trabzonspor nie chce jeszcze definitywnie wykupić zawodnika z Manchesteru United, ponieważ mają ograniczony budżet transferowy.

Na ten moment nie wiemy, jaką decyzję podejmie Manchester United. Kolejne wypożyczenie może nie być im na rękę, ale Turcy wychodzą z ciekawą propozycją. Czerwone Diabły chciałyby definitywnie pożegnać się z 30-latkiem, ale na więcej konkretnych informacji w tej sprawie trzeba poczekać przynajmniej do otwarcia letniego okienka.

Andre Onana w poprzednim sezonie rozegrał 34 spotkania między słupkami Trabzonsporu. Kameruńczyk zdołał sześciokrotnie zakończyć mecz z zachowanym czystym kontem.