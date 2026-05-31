Bayern Monachium zagiął parol na gwiazdę Premier League

Eli Junior Kroupi przyciągnął uwagę Bayernu Monachium

Bayern Monachium zamierza podczas letniego okienka transferowego sprowadzić nowego napastnika, którego głównym zadaniem będzie odciążenie Harry’ego Kane’a. Władze mistrza Niemiec poszukują zawodnika gotowego zaakceptować rolę zmiennika angielskiego snajpera, a jednocześnie gwarantującego wysoką jakość po wejściu na boisko. W minionym sezonie taką funkcję pełnił Nicolas Jackson, jednak Bawarczycy ostatecznie nie zdecydowali się na wykupienie Senegalczyka z Chelsea. W związku z tym klub z Bundesligi kontynuuje poszukiwania odpowiedniego kandydata do wzmocnienia ofensywy.

Jak informuje niemiecki serwis „Merkur”, jednym z piłkarzy znajdujących się na radarze Bayernu Monachium jest Eli Junior Kroupi. Zaledwie 19-letni Francuz ma za sobą bardzo udaną kampanię w Premier League w barwach AFC Bournemouth, czym zwrócił uwagę wielu czołowych europejskich klubów. Występy młodego napastnika zrobiły również duże wrażenie na działaczach Bayernu, którzy rozważają podjęcie konkretnych działań w sprawie jego transferu. Ewentualna transakcja nie będzie jednak łatwa do przeprowadzenia ze względu na silną konkurencję.

Kroupi, mogący występować zarówno jako środkowy napastnik, jak i ofensywny pomocnik, jest obecnie jedną z najważniejszych postaci drużyny Wisienek. Angielski klub sprowadził go w lutym 2025 roku za 13 milionów euro, a następnie wypożyczył na pół roku do jego poprzedniego zespołu – FC Lorient – którego jest wychowankiem. W zakończonym sezonie młody Francuz rozegrał 35 spotkań i zdobył 13 bramek. Kontrakt atakującego obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a wartość rynkowa zawodnika jest aktualnie szacowana na około 50-70 milionów euro.