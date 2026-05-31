Barcelona złożyła gwieździe ofertę. Kolejny transfer coraz bliżej

Barcelona nie zwalnia tempa i pracuje nad kolejnymi transferami. Fabrizio Romano przekazał nowe wieści w sprawie Bernardo Silvy. Blaugrana miała już złożyć mu ofertę.

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Silva dostał ofertę. To kolejny transfer Barcelony?

Barcelona sfinalizowała już transfer Anthony’ego Gordona i nie zamierza na tym poprzestawać. Trwają prace nad przekonaniem Atletico Madryt do sprzedaży Juliana Alvareza, którego wytypowano na wymarzonego następcę Roberta Lewandowskiego. Blaugrana myśli też nad wzmocnieniem innych pozycji. Interesującym kandydatem do zasilenia tej formacji jest Bernardo Silva, dostępny jako wolny zawodnik.

Portugalczyk pożegnał się już z Manchesterem City i wybiera nowego pracodawcę. Nie podjął ostatecznej decyzji, natomiast Barcelona jest dla niego bardzo kuszącym kierunkiem. Okazuje się, że o jego podpis walczy także Atletico Madryt, lecz piłkarz preferuje przeprowadzkę do Katalonii.

W Barcelonie Silva mógłby pełnić funkcję zmiennika Pedriego, który dzięki temu byłby odciążony od ciągłej gry. Hansi Flick chce mieć więcej opcji w środku pola, stąd pomysł sprowadzenia właśnie doświadczonego gwiazdora. Fabrizio Romano przekazał w tej sprawie nowe informacje – Duma Katalonii miała już złożyć mu ofertę. Warunki finansowe są znacznie gorsze od tego, na co mógł liczyć w Manchesterze City, natomiast Barcelona kusi przede wszystkim projektem sportowym.

31-latek w przeszłości był już łączony z Barceloną. W Manchesterze City grał od 2017 roku, notując w sumie 460 występów. Z tym klubem sześciokrotnie świętował mistrzostwo Anglii, a do tego triumfował w Lidze Mistrzów.