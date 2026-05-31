Król strzelców pominięty w jedenastce sezonu Ligi Mistrzów. Wielki nieobecny!

19:57, 31. maja 2026
Sebastian Janus Źródło:  UEFA

Kylian Mbappe został królem strzelców Ligi Mistrzów, ale UEFA pominęła go przy typowaniu jedenastki sezonu. Gwiazdor Realu Madryt nie znalazł się wśród najlepszych.

fot. CORDON PRESS

Mbappe z koroną króla strzelców. Dla UEFA to za mało

Paris Saint-Germain po emocjonującym finale z Arsenalem obronił trofeum Ligi Mistrzów, skuteczniej trafiając w konkursie jedenastek. To olbrzymi sukces dla klubu, piłkarzy oraz trenera Luisa Enrique. Nie może więc dziwić, że gwiazdy tej drużyny zdominowały najlepszą jedenastkę sezonu prestiżowych rozgrywek.

UEFA wyróżniła w sumie ośmiu uczestników sobotniego finału Ligi Mistrzów. Z zespołu PSG znaleźli się w niej Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Ousmane Dembele oraz Chwicza Kwaracchelia. Spośród liderów Arsenalu doceniono natomiast Davida Rayę, Gabriela Magalhaesa i Declana Rice’a. Najlepszą jedenastkę uzupełnili Marcos Llorente z Atletico Madryt oraz Michael Olise i Harry Kane z Bayernu Monachium.

Co ciekawe, tytuł króla strzelców Ligi Mistrzów nie wystarczył Kylianowi Mbappe, aby znaleźć się w tym zestawieniu. Gwiazdor Realu Madryt został najskuteczniejszym piłkarzem rozgrywek, trafiając w sumie 15 razy. Zamiast niego, duet snajperów uzupełnili Kane i Dembele. Pierwszy z nich strzelił 14 goli, a drugi 10. Prawdopodobnie UEFA postanowiła nagrodzić piłkarzy drużyn, które poradziły sobie lepiej.

Jedenastka sezonu Ligi Mistrzów 2025/2026

Raya – Llorente, Marquinhos, Gabriel, Mendes – Rice, Vitinha – Olise, Dembele, Kane, Kwaracchelia

