Król strzelców pominięty w jedenastce sezonu Ligi Mistrzów. Wielki nieobecny!

Kylian Mbappe został królem strzelców Ligi Mistrzów, ale UEFA pominęła go przy typowaniu jedenastki sezonu. Gwiazdor Realu Madryt nie znalazł się wśród najlepszych.

Paris Saint-Germain po emocjonującym finale z Arsenalem obronił trofeum Ligi Mistrzów, skuteczniej trafiając w konkursie jedenastek. To olbrzymi sukces dla klubu, piłkarzy oraz trenera Luisa Enrique. Nie może więc dziwić, że gwiazdy tej drużyny zdominowały najlepszą jedenastkę sezonu prestiżowych rozgrywek.

UEFA wyróżniła w sumie ośmiu uczestników sobotniego finału Ligi Mistrzów. Z zespołu PSG znaleźli się w niej Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Ousmane Dembele oraz Chwicza Kwaracchelia. Spośród liderów Arsenalu doceniono natomiast Davida Rayę, Gabriela Magalhaesa i Declana Rice’a. Najlepszą jedenastkę uzupełnili Marcos Llorente z Atletico Madryt oraz Michael Olise i Harry Kane z Bayernu Monachium.

Co ciekawe, tytuł króla strzelców Ligi Mistrzów nie wystarczył Kylianowi Mbappe, aby znaleźć się w tym zestawieniu. Gwiazdor Realu Madryt został najskuteczniejszym piłkarzem rozgrywek, trafiając w sumie 15 razy. Zamiast niego, duet snajperów uzupełnili Kane i Dembele. Pierwszy z nich strzelił 14 goli, a drugi 10. Prawdopodobnie UEFA postanowiła nagrodzić piłkarzy drużyn, które poradziły sobie lepiej.

Jedenastka sezonu Ligi Mistrzów 2025/2026

Raya – Llorente, Marquinhos, Gabriel, Mendes – Rice, Vitinha – Olise, Dembele, Kane, Kwaracchelia