Thiago Motta może objąć duży klub! Jest faworytem prezesa

Thiago Motta może wrócić na ławkę trenerską. Jak donosi serwis Foot Mercato, zainteresowanie jego usługami wykazuje jeden z francuskich gigantów.

Na zdjęciu: Thiago Motta

Motta może przejąć Lille OSC

Bruno Genesio może wkrótce opuścić Lille OSC. Kontrakt doświadczonego menadżera wygasa w czerwcu i na razie nie został on przedłużony. Pomimo udanego sezonu oraz walki o Ligę Mistrzów, jego przyszłość stoi pod znakiem zapytanie. Sam szkoleniowiec przyznał, że otrzymuje propozycje z innych klubów.

W związku z tym prezes Olivier Letang już teraz szuka potencjalnego następcy. Na jego liście życzeń znalazł się Thiago Motta. Włoch pozostaje bez pracy od marca zeszłego roku, kiedy to rozstał się z Juventusem.

Motta jest kuszony przez wiele europejskich marek, ale Ligue 1 może być dla niego atrakcyjną opcją. Wcześniej interesowały się nim Ajax Amsterdam oraz kluby z ligi angielskiej i włoskiej. Mimo to żadne rozmowy nie zakończyły się podpisaniem umowy, ponieważ żaden projekt nie spełniał oczekiwań szkoleniowca.

Lille chce trenera, który ma ofensywny styl gry, stawia na nowoczesność i rozwój młodych zawodników. Dlatego Włoch wydaje się idealnym kandydatem.

Obecnie zespół skupia się na ostatnich meczach ligowych, aby wywalczyć awans do europejskich pucharów. Jednak jeśli Genesio ostatecznie odejdzie, negocjacje z Mottą mogą ruszyć błyskawicznie.

