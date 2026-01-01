Mateusz Bogusz nie stawił się na ostatnich treningach Cruz Azul. Polski napastnik nie uprzedził meksykańskiego klubu o swojej absencji. W tle pojawia się możliwy transfer 24-latka do Europy.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Bogusz nie wrócił do Cruz Azul. Polak gra na transfer?

Mateusz Bogusz jest na ustach kibiców meksykańskiego Cruz Azul. Tamtejsi fani wzburzeni są bowiem zachowaniem polskiego napastnika. 24-latek nie stawił się bowiem na treningach swojej drużyny. Jego zespół miał kilka tygodni przerwy w rozgrywkach, więc zawodnicy dostali trochę wolnego czasu. Bogusz nie wrócił jednak do Meksyku zgodnie z ustalonym harmonogramem. Napastnik przebywa aktualnie w Polsce, chociaż miał już szykować się z kolegami na kolejne mecze.

❌Mateusz Bogusz tampoco fue al entrenamiento en La Noria. Pasan los días y parece que no le apura reportar con Cruz Azul.



Por fotos e historias permanece en su país 🇵🇱 poniéndose a tono para ser tomando en cuenta con su selección. pic.twitter.com/0GT1f7ZpnQ — Fabián Reyes (@FabanReyes) December 31, 2025

Cruz Azul jest niezadowolone z postawy Bogusza, który nie uprzedził klubu o swoich zamiarach niestawienia się na treningach. Meksykański zespół znalazł się w trudnym położeniu, ponieważ rok temu zapłacił za transfer 24-latka 8,5 miliona euro. Występy Polaka w tym sezonie są zdecydowanie rozczarowujące (gol i asysta w 14. meczach). Przełożyło się to na spadek rynkowej wartości napastnika do sześciu milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez rok.

Zagadkowa nieobecność Bogusza może być wywołana chęcią zmiany otoczenia. Już wcześniej mówiło się o potencjalnym transferze 24-letniego napastnika. Niewykluczone, że Polak zdecyduje się na transfer do Europy, a konkretnie do Celtiku. 55-krotny mistrz Szkocji rok temu przegrał z Cruz Azul rywalizację o transfer 24-latka. Szkocki hegemon już we wcześniejszych latach wyrażał zainteresowanie pozyskaniem Bogusza. Polak nie może liczyć na wiele ofert, więc Celtc być może miałby szansę przeprowadzić jego transfer na korzystnych warunkach finansowych.

Czytaj więcej o Polakach za granicą: