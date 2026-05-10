Trudna sytuacja Polaka. Znalazł się na wylocie z klubu

19:22, 10. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  cagdaskocaeli.com.tr

Karol Linetty przeżywa trudne miesiące po przeprowadzce do Turcji. Jak się okazuje, Polak nie znajduje się w planach Kocaelisporu i latem zostanie wolny zawodnikiem - donosi portal cagdaskocaeli.com.tr.

Karol Linetty
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Karol Linetty

Karol Linetty opuści Kocaelispor. Decyzja podjęta

Karol Linetty w ubiegłym roku zakończył dziewięcioletnią przygodę na włoskich boiskach. Polski pomocnik został zawodnikiem Kocaelisporu, z którym podpisał roczną umowę. Turecki klub wiązał ogromne nadzieje z przyjściem 31-latka, ale rzeczywistość okazała się brutalna. Serwis cagdaskocaeli.com.tr zdradza, że latem wychowanek Lecha Poznań zmieni barwy klubowe.

Kocaelispor może nie być zadowolony z postawy boiskowej Karola Linettego. 47-krotny reprezentant Polski został właściwie skreślony i klub nie podejmie rozmów dążących do przedłużenia kontraktu. Wychowanek Lecha Poznań zatem po sezonie stanie się wolnym agentem i będzie dostępny za bezgotówkowy transfer.

Karol Linetty ma dopiero 31 lat, więc można powiedzieć, że jest w najlepszym wieku dla piłkarza. Kariera Polaka jednak ewidentnie znalazła się na zakręcie. Może latem któryś z klubów PKO Ekstraklasy zgłosił się po wychowanka Lecha Poznań. A kto wie, może będzie to właśnie Kolejorz.

W obecnym sezonie Karol Linetty rozegrał 28 spotkań w koszulce Kocaelisporu. 47-krotny reprezentant Polski nie ma na koncie trafienia. Może jedynie pochwalić się trzema asystami.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości