Karol Linetty przeżywa trudne miesiące po przeprowadzce do Turcji. Jak się okazuje, Polak nie znajduje się w planach Kocaelisporu i latem zostanie wolny zawodnikiem - donosi portal cagdaskocaeli.com.tr.

Karol Linetty opuści Kocaelispor. Decyzja podjęta

Karol Linetty w ubiegłym roku zakończył dziewięcioletnią przygodę na włoskich boiskach. Polski pomocnik został zawodnikiem Kocaelisporu, z którym podpisał roczną umowę. Turecki klub wiązał ogromne nadzieje z przyjściem 31-latka, ale rzeczywistość okazała się brutalna. Serwis cagdaskocaeli.com.tr zdradza, że latem wychowanek Lecha Poznań zmieni barwy klubowe.

Kocaelispor może nie być zadowolony z postawy boiskowej Karola Linettego. 47-krotny reprezentant Polski został właściwie skreślony i klub nie podejmie rozmów dążących do przedłużenia kontraktu. Wychowanek Lecha Poznań zatem po sezonie stanie się wolnym agentem i będzie dostępny za bezgotówkowy transfer.

Karol Linetty ma dopiero 31 lat, więc można powiedzieć, że jest w najlepszym wieku dla piłkarza. Kariera Polaka jednak ewidentnie znalazła się na zakręcie. Może latem któryś z klubów PKO Ekstraklasy zgłosił się po wychowanka Lecha Poznań. A kto wie, może będzie to właśnie Kolejorz.

W obecnym sezonie Karol Linetty rozegrał 28 spotkań w koszulce Kocaelisporu. 47-krotny reprezentant Polski nie ma na koncie trafienia. Może jedynie pochwalić się trzema asystami.