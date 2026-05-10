Oficjalne składy na El Clasico! Barcelona i Real już gotowi na starcie o mistrzostwo Hiszpanii

Już o 21:00 zagrają ze sobą Barcelona i Real Madryt. Oba zespoły właśnie podały składy na El Clasico, które może rozstrzygnąć o losach mistrzostwa.

Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Czy Robert Lewandowski zagra w pierwszym składzie?

Barcelona pewnie zmierza po mistrzostwo Hiszpanii. Sezon ułożył się w taki sposób, że tytuł mogą zapewnić sobie na 4 kolejki przed końcem rozgrywek w niedzielnym El Clasico. Jeśli zespół Hansiego Flicka nie przegra dzisiaj z Realem Madryt, będzie mógł już świętować.

Wiadomo już, że na boisku zabraknie Kyliana Mbappe, który według doniesień nabawił się urazu na 5 minut przed końcem ostatniego treningu. W związku z tym nawet nie został powołany na dzisiejszy klasyk.

Z kolei Thibaut Courtois wraca dopiero po kontuzji, a ostatni raz między słupkami stał w marcowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Manchesterowi City. Alvaro Arbeloa zdecydował się jednak na niego postawić kosztem Andrija Łunina.

Natomiast Blaugrana musi sobie radzić bez kontuzjowanego Lamine’a Yamala. Zamiast niego zagra Marcus Rashford. Flick zdecydował się nie stawiać na Roberta Lewandowskiego. Miejsce Polaka zajmie Ferran Torres.

Składy na mecz Real Madryt – FC Barcelona:

Real: Courtois – Trent, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia – Tchouameni, Camavinga, Bellingham – Brahim, Vinicius, Gonzalo

Barcelona: J. Garcia – Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo – Pedri, Gavi, Olmo – Rashford, Fermin, Ferran Torres

