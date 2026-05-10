Legia z historyczną wygraną! Dwóch bohaterów kluczowego meczu [WIDEO]

19:27, 10. maja 2026
Michał Stompór

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Legia Warszawa to ostatni mecz w ramach niedzielnej odsłony rywalizacji w 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy. W tym spotkaniu lepsi okazali się goście.

Marta Badowska/ PressFocus Na zdjęciu: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Legia Warszawa

Termalica – Legia: zimowe transfery już się spłacają

Niedziela w Ekstraklasie zamykała się spotkaniem, którego wynik trudno było przewidzieć. Chociaż Bruk-Bet Termalica Nieciecza już oficjalnie pożegnał się z krajową elitą, to wcale nie oznaczało, że Legia Warszawa może być pewna zwycięstwa. Wojskowi jeszcze nigdy nie wygrali w lidze na stadionie rywali.

Już w 8. minucie Otto Hindrich musiał ratować Legię po ogromnym błędzie Rafała Augustyniaka. Golkiper przyjezdnych popisał się znakomitą interwencją w starciu z Kamilem Zapolnikiem, który nie zdołał go pokonać z bliskiej odległości.

Legia zareagowała w najlepszy możliwy sposób i dosyć szybko wyszła na prowadzenie. W 19. minucie Kamil Piątkowski świetnie dorzucił ze skrzydła, a Rafał Adamski zamknął to dośrodkowanie kapitalnym strzałem głową. Termalica mogła wyrównać w 32. minucie, ale po główce Sergio Guerrero futbolówka trafiła tylko w słupek.

Tuż po zmianie stron gospodarze mieli kolejną okazję na gola. Jednak Hindrich znowu nie dał się zaskoczyć i zanotował fenomenalną paradę po uderzeniu Macieja Ambrosiewicza. W 65. minucie rumuński bramkarz znowu był górą w pojedynku z rywalem – tym razem zastopował Radu Boboca.

Wojskowi utrzymali korzystny wynik i wygrali w Niecieczy 1:0. Legia z dorobkiem 43 punktów przesunęła się na 8. lokatę i ma pięć oczek przewagi nad strefą spadkową. Jednocześnie podopieczni Marka Papszuna jeszcze nie stracili nadziei na skuteczną walkę o europejskie puchary.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Legia Warszawa 0:1 (0:1)

Adamski 19′

