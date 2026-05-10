Arsenal lepszy od West Hamu United
Arsenal kończył swoim meczem niedzielne zmagania w ramach 36. kolejki rozgrywek Premier League. Tego dnia podopieczni Mikela Artety mierzyli się na wyjeździe z West Hamem United. Kanonierzy po ostatniej wpadce Manchesteru City ponownie wskoczyli na fotel lidera. Londyńczycy jednak wciąż czują oddech The Citizens na swoich plecach i nie mogą sobie pozwolić na straty punktów.
Od pierwszych minut inicjatywę przejęli piłkarze Arsenalu. Goście całkowicie zdominowali West Ham United, który sporadycznie potrafił tylko przedostać się pod bramkę Davida Rayi. Z ofensywnych akcji Kanonierów jednak na niewiele się zdało i kibice nie obejrzeli goli w pierwszej odsłonie. Zespoły schodziły zatem na przerwę z bezbramkowym rezultatem.
Po przerwie nie oglądaliśmy odmienionego Arsenalu. Natomiast West Ham United zaczął tworzyć coraz groźniejsze akcje. Tego dnia gospodarze byli świetnie dysponowani w defensywie, a drużyna Mikel Artety miała ogromny problem, aby sforsować defensywę rywala. W 82. minucie Kanonierzy wreszcie przeprowadzili zabójczą akcję, a Leandro Trossard wpisał się na listę strzelców. Młoty próbowały odpowiedzieć, ale rezultat nie uległ już zmianie. The Gunners odnieśli niezwykle cenne zwycięstwo i zbliżają się do tytułu mistrza Premier League.
Arsenal w kolejnym meczu zagra u siebie z Burnley. West Ham United natomiast zmierzy się na wyjeździe z Newcastle United.
West Ham United – Arsenal 0:1
Trossard (82′)