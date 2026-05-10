Arsenal uciekł spod topora! Trossard bohaterem [WIDEO]

19:33, 10. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl / Canal+ Sport

Arsenal w niedzielę mierzył się z West Hamem United. Spotkanie Premier League ostatecznie wygrali Kanonierzy 1:0. Bohaterem meczu został Leandro Trossard.

Jarrod Bowen oraz Viktor Gyokeres
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Jarrod Bowen oraz Viktor Gyokeres

Arsenal lepszy od West Hamu United

Arsenal kończył swoim meczem niedzielne zmagania w ramach 36. kolejki rozgrywek Premier League. Tego dnia podopieczni Mikela Artety mierzyli się na wyjeździe z West Hamem United. Kanonierzy po ostatniej wpadce Manchesteru City ponownie wskoczyli na fotel lidera. Londyńczycy jednak wciąż czują oddech The Citizens na swoich plecach i nie mogą sobie pozwolić na straty punktów.

Od pierwszych minut inicjatywę przejęli piłkarze Arsenalu. Goście całkowicie zdominowali West Ham United, który sporadycznie potrafił tylko przedostać się pod bramkę Davida Rayi. Z ofensywnych akcji Kanonierów jednak na niewiele się zdało i kibice nie obejrzeli goli w pierwszej odsłonie. Zespoły schodziły zatem na przerwę z bezbramkowym rezultatem.

Po przerwie nie oglądaliśmy odmienionego Arsenalu. Natomiast West Ham United zaczął tworzyć coraz groźniejsze akcje. Tego dnia gospodarze byli świetnie dysponowani w defensywie, a drużyna Mikel Artety miała ogromny problem, aby sforsować defensywę rywala. W 82. minucie Kanonierzy wreszcie przeprowadzili zabójczą akcję, a Leandro Trossard wpisał się na listę strzelców. Młoty próbowały odpowiedzieć, ale rezultat nie uległ już zmianie. The Gunners odnieśli niezwykle cenne zwycięstwo i zbliżają się do tytułu mistrza Premier League.

Arsenal w kolejnym meczu zagra u siebie z Burnley. West Ham United natomiast zmierzy się na wyjeździe z Newcastle United.

West Ham United – Arsenal 0:1

Trossard (82′)

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości