Ziółkowski przeżywa rollercoaster. Gasperini w swoim stylu

22:29, 3. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Jan Ziółkowski nie zna meczu ani minuty, w której zostanie zmieniony. Gian Piero Gasperini na niekorzystny wynik meczu Atalanta - Roma zareagował w swoim stylu. Reprezentant Polski nie wyszedł na drugą połowę spotkania.

Gianluca Scamacca i Jan Ziółkowski (Atalanta BC - AS Roma)
Obserwuj nas w
René Nijhuis/ Alamy Na zdjęciu: Gianluca Scamacca i Jan Ziółkowski (Atalanta BC - AS Roma)

Ziółkowski znowu z szybką zmianą

Hit sobotniej odsłony 18. kolejki Serie A? Starcie AtalantaRoma, a więc pojedynek trzeciej z piątą ekipą poprzedniego sezonu. W podstawowym składzie gospodarzy wybiegł Nicola Zalewski, natomiast Jan Ziółkowski utrzymał miejsce w wyjściowej jedenastce przyjezdnych.

W 12. minucie Orobici wyszli na prowadzenie po golu Giorgio Scalviniego. Tego trafienia nie byłoby bez Zalewskiego. Jak prezentował się drugi z Polaków? Ziółkowski… nie wyszedł na drugą połowę. Miejsce 20-latka zajął Wesley.

Gian Piero Gasperini, który niedawno chwalił byłego zawodnika Legii Warszawa, postanowił zmienić go po zaledwie 45 minutach. Na murawie pozostawili Gianluca Mancini i Mario Hermoso, którzy zostali ukarani żółtymi kartkami. Włoch i Hiszpan… nie zagrają w kolejnym spotkaniu Serie A, czyli starciu z Lecce.

POLECAMY TAKŻE

Tommaso Baldanzi oraz Lorenzo Pellegrini
Roma pożegna pomocnika? Ligowy rywal zainteresowany
Nicola Zalewski
Zalewski znowu zachwyca. Świetne dogranie w hicie Serie A [WIDEO]
Jan Ziółkowski
Ziółkowski może mieć nowego konkurenta. Roma chce byłego gracza Lazio