Ziółkowski przeżywa rollercoaster. Gasperini w swoim stylu

Ziółkowski znowu z szybką zmianą
Hit sobotniej odsłony 18. kolejki Serie A? Starcie Atalanta – Roma, a więc pojedynek trzeciej z piątą ekipą poprzedniego sezonu. W podstawowym składzie gospodarzy wybiegł Nicola Zalewski, natomiast Jan Ziółkowski utrzymał miejsce w wyjściowej jedenastce przyjezdnych.
W 12. minucie Orobici wyszli na prowadzenie po golu Giorgio Scalviniego. Tego trafienia nie byłoby bez Zalewskiego. Jak prezentował się drugi z Polaków? Ziółkowski… nie wyszedł na drugą połowę. Miejsce 20-latka zajął Wesley.
Gian Piero Gasperini, który niedawno chwalił byłego zawodnika Legii Warszawa, postanowił zmienić go po zaledwie 45 minutach. Na murawie pozostawili Gianluca Mancini i Mario Hermoso, którzy zostali ukarani żółtymi kartkami. Włoch i Hiszpan… nie zagrają w kolejnym spotkaniu Serie A, czyli starciu z Lecce.