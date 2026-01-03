Ziółkowski przeżywa rollercoaster. Gasperini w swoim stylu

Jan Ziółkowski nie zna meczu ani minuty, w której zostanie zmieniony. Gian Piero Gasperini na niekorzystny wynik meczu Atalanta - Roma zareagował w swoim stylu. Reprezentant Polski nie wyszedł na drugą połowę spotkania.

René Nijhuis/ Alamy Na zdjęciu: Gianluca Scamacca i Jan Ziółkowski (Atalanta BC - AS Roma)

Ziółkowski znowu z szybką zmianą

Hit sobotniej odsłony 18. kolejki Serie A? Starcie Atalanta – Roma, a więc pojedynek trzeciej z piątą ekipą poprzedniego sezonu. W podstawowym składzie gospodarzy wybiegł Nicola Zalewski, natomiast Jan Ziółkowski utrzymał miejsce w wyjściowej jedenastce przyjezdnych.

W 12. minucie Orobici wyszli na prowadzenie po golu Giorgio Scalviniego. Tego trafienia nie byłoby bez Zalewskiego. Jak prezentował się drugi z Polaków? Ziółkowski… nie wyszedł na drugą połowę. Miejsce 20-latka zajął Wesley.

Niezrozumiała decyzja. Dwóch pozostałych stoperów z żółtą kartką, a jeżeli już chciał Gasperini zmieniać, to elektrycznego Renscha. Ziółkowski bez szału, ale na zmianę nie zasłużył. — Oskar Szatraj (@OskarSzatraj) January 3, 2026

Gian Piero Gasperini, który niedawno chwalił byłego zawodnika Legii Warszawa, postanowił zmienić go po zaledwie 45 minutach. Na murawie pozostawili Gianluca Mancini i Mario Hermoso, którzy zostali ukarani żółtymi kartkami. Włoch i Hiszpan… nie zagrają w kolejnym spotkaniu Serie A, czyli starciu z Lecce.