Zieliński zasłużył na status legendy. Włosi mówią wprost

Piotr Zieliński został bohaterem Interu Mediolan w Derbach Wloch z Juventusem. Po meczu o reprezentancie Polski było bardzo głośno. Simone Togna w rozmowie z Kanałem Sportowym nazwał go legendą Serie A.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński to legenda Serie A

Piotr Zieliński potwierdza to, że jest w bardzo dobrej formie. Od kilku tygodni reprezentant Polski nie tylko regularnie wpisuje się na listę strzelców, ale przede wszystkim jest liderem Interu Mediolan. Obecnie to właśnie na nim opiera się gra Nerazzurrich. Dało się to zauważyć m.in. w derbowym pojedynku z Juventusem. 30-latek w 90. minucie oddał strzał zza pola karnego, który skończył się golem.

Zwycięstwo w prestiżowym spotkaniu to duża zasługa Zielińskiego, o którym zrobiło się głośno nie tylko w polskich, ale również we włoskich mediach. Nasz rodak jest na 5. miejscu wśród zawodników zagranicznych z największą liczbą meczów w Serie A. Co więcej, stał się najskuteczniejszym Polakiem w Serie A, zrównując się liczbą bramek z Arkadiuszem Milikiem (49).

Simone Togna, dziennikarz Tuttosport w rozmowie z Kanałem Sportowym nazwał Zielińskiego legendą Serie A. Jego zdaniem gol przeciwko Juventusowi na stałe dał mu miejsce w historii Interu Mediolan.

– O Zielińskim możemy już mówić jako o legendzie Serie A. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Po tym weekendzie stał się też Polakiem z największą liczbą bramek w Serie A, a gol przeciwko Juventusowi, co mu nawet osobiście powiedziałem, zapewnił Piotrkowi miejsce w historii Interu – mówił Simone Togna w rozmowie z Kanałem Sportowym.

– Zieliński zawsze był świetnym piłkarzem, ale w zeszłym roku z powodu kontuzji oraz decyzji Simone Inzaghiego nie odcisnął swojego piętna na grze Interu. Teraz można powiedzieć, że Polak stał się nowym nabytkiem Interu. Decyzja Cristiana Chivu, by ustawiać go tuż przed obroną, może mu przedłużyć karierę. Dziś młodzi piłkarze mogą liczyć na to, że zostaną porównani do Zielińskiego – dodał.