Kadra Uzbekistanu na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Uzbekistanu na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Fabio Cannavaro, listę powołanych oraz terminarz meczów Uzbekistanu w grupie K.

SFSI/ Alamy Na zdjęciu: Abdukodir Khusanov

Kadra Uzbekistanu na mundial 2026

Reprezentacja Uzbekistanu poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 5 maja. Selekcjoner Fabio Cannavaro wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Utkir Yusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf), Botirali Ergashev (Neftchi)

Obrońcy: Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Farrukh Sayfiev (Neftchi), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullaev (Nasaf), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Man City), Abdulla Abdullaev (Dibba), Bekhruz Karimov (Surkhon), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Avazbek Ulmasaliev (AGMK)

Pomocnicy: Otabek Shukurov (Baniyas), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Odiljon Hamrobekov (Tractor), Oston Urunov (Persepolis), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Abbosbek Fayzullaev (İstanbul Basaksehir), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Azizjon Ganiev (Al Bataeh), Sherzod Esanov (Bukhara)

Napastnicy: Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir), Igor Sergeev (Persepolis), Azizbek Amonov (Bukhara)

Selekcjoner: Fabio Cannavaro

Z kim gra Uzbekistan w grupie MŚ 2026?

Uzbekowie rywalizują w grupie K. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Kolumbią. Drugim przeciwnikiem będzie Portugalia, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z DR Konga.

Terminarz reprezentacji Uzbekistanu w grupie K:

18 czerwca 2026, godz. 04:00 – Uzbekistan – Kolumbia (Meksyk),

23 czerwca 2026, godz. 19:00 – Portugalia – Uzbekistan (Houston),

28 czerwca 2026, godz. 01:30 – DR Konga – Uzbekistan (Atlanta)

Drużyna prowadzona przez Fabio Cannavaro będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w trzech różnych miastach. Mecz z Kolumbią odbędzie się w Meksyku, spotkanie z Portugalią zostanie rozegrane w Houston, a pojedynek z DR Konga zaplanowano w Atlancie.