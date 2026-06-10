Kadra DR Konga na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra DR Konga na mundial 2026
Reprezentacja DR Konga poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 18 maja. Selekcjoner Sebastien Desabre wybrał 26 zawodników.
Bramkarze: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre)
Obrońcy: Dylan Batubinsika (Larisa), Rocky Bushiri (Hibernian), Gedeon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Łódź), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham)
Pomocnicy: heo Bongonda (Spartak Moskwa), Brian Cipenga (Castellon), Meshack Elia (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal’ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland)
Napastnicy: Cedric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle)
Selekcjoner: Sebastien Desabre
Z kim gra DR Konga w grupie MŚ 2026?
Kongijczycy rywalizują w grupie K. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Portugalią. Drugim przeciwnikiem będzie Kolumbia, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Uzbekistanem.
Terminarz reprezentacji DR Konga w grupie K:
- 17 czerwca 2026, godz. 19:00 – Portugalia – DR Konga (Houston),
- 24 czerwca 2026, godz. 04:00 – Kolumbia – DR Konga (Zapopan),
- 28 czerwca 2026, godz. 01:30 – DR Konga – Uzbekistan (Atlanta)
Drużyna prowadzona przez Sebastiena Desabre’a będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w trzech różnych miastach. Mecz z Portugalia odbędzie się w Houston, spotkanie z Kolumbią zostanie rozegrane w Zapopan, a pojedynek z Uzbekistanem został zaplanowany w Atlancie.