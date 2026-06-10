Kadra DR Konga na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra DR Konga na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Sebastiena Desabre'a, listę powołanych oraz terminarz meczów DR Konga w grupie K.

DeFodi GmbH & Co. KG/ Alamy Na zdjęciu: Cedric ​Bakambu

Kadra DR Konga na mundial 2026

Reprezentacja DR Konga poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 18 maja. Selekcjoner Sebastien Desabre wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy Fayulu (Noah), Lionel ‌Mpasi (Le Havre)

Obrońcy: Dylan Batubinsika (Larisa), Rocky ⁠Bushiri (Hibernian), Gedeon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Łódź), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur ⁠Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham)

Pomocnicy: heo Bongonda (Spartak Moskwa), Brian Cipenga (Castellon), Meshack ‌Elia (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larisa), Edo ​Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal’ayel ‌Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland)

Napastnicy: Cedric ​Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle)

Selekcjoner: Sebastien Desabre

Z kim gra DR Konga w grupie MŚ 2026?

Kongijczycy rywalizują w grupie K. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Portugalią. Drugim przeciwnikiem będzie Kolumbia, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Uzbekistanem.

Terminarz reprezentacji DR Konga w grupie K:

17 czerwca 2026, godz. 19:00 – Portugalia – DR Konga (Houston),

24 czerwca 2026, godz. 04:00 – Kolumbia – DR Konga (Zapopan),

28 czerwca 2026, godz. 01:30 – DR Konga – Uzbekistan (Atlanta)

Drużyna prowadzona przez Sebastiena Desabre’a będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w trzech różnych miastach. Mecz z Portugalia odbędzie się w Houston, spotkanie z Kolumbią zostanie rozegrane w Zapopan, a pojedynek z Uzbekistanem został zaplanowany w Atlancie.