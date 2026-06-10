Grupa B MŚ 2026: terminarz i godziny. Kanada, Bośnia i Hercegowina, Katar i Szwajcaria

Do grupy B mistrzostw świata 2026 trafiła Kanada, Bośnia i Hercegowina, Katar oraz Szwajcaria. Sprawdź terminarz, godziny meczów i inne informacje o drużynach.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

Grupa B mistrzostw świata 2026

Grupa B mistrzostw świata 2026 z pewnością nie należy do najciekawszych podczas tegorocznego mundialu. Zobaczymy w niej Kanadę, Bośnię, Katar i Szwajcarię. Nie są to reprezentacje, które wzbudzają największe emocje.

Kanada jest jednym z trzech współgospodarzy turnieju. Będzie to dla tej drużyny trzeci mundial w historii i drugi z rzędu. Ma spore szanse na wyjście z grupy, ale faworytem w kolejnych etapach nie będzie.

Dla Bośni to dopiero drugi mundial w historii. Po raz pierwszy na mistrzostwach świata zameldowała się w 2014 roku i zajęła trzecie miejsce w fazie grupowej. Tym razem na turniej dostała się po szokującym wyeliminowaniu Włochów w barażach.

W 2022 roku Katar stał się pierwszym krajem Bliskiego Wschodu, który był gospodarzem mistrzostw świata. Teraz pierwszy raz, Katar zakwalifikował się do mistrzostw świata jako uczestnik niebędący gospodarzem turnieju.

Reprezentacja Szwajcarii jest najbardziej doświadczona w tym gronie. Trzykrotnie docierała do ćwierćfinału mistrzostw świata: w 1934, 1938 i 1954 roku. Jest też jedynym krajem w historii mistrzostw świata, który odpadł z turnieju, nie tracąc ani jednej bramki i nie przegrywając żadnego meczu po 90 minutach gry, co miało miejsce w 2006 roku.

Terminarz i godziny meczów

Większość meczów grupy B zostanie rozegrana w dogodnej porze dla polskiego kibica. Tylko jeden mecz pomiędzy Kanadą i Katarem rozpocznie się o północy. Natomiast pierwszy gwizdek arbitra w pozostałych pojedynkach rozbrzmi o godzinie 21:00.