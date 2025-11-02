Zieliński z przepiękną bramką. Ależ siadło! [WIDEO]

Piotr Zieliński zdobył przepiękną bramkę w ligowym starciu z Hellas Veroną. To pierwsze trafienie Polaka w Interze od października zeszłego roku.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński z golem. To trzeba zobaczyć

Piotr Zieliński aż do dzisiaj nie zanotował żadnego trafienia w barwach Interu Mediolan od października zeszłego roku, kiedy to zdobył dublet w starciu z Juventusem. Choć trzeba zaznaczyć, że w międzyczasie strzelił gola w reprezentacji Polski w niedawnym towarzyskim meczu z Nową Zelandią. W niedzielnym spotkaniu 10. kolejki Serie A Polak zdobył pierwszą bramkę w bieżącym sezonie.

W meczu przeciwko Hellas Veronie w 16. minucie z rzutu rożnego dośrodkowywał Hakan Calhanoglu, następnie polski pomocnik od razu z pierwszej piłki idealnie przymierzył zza pola karnego i umieścił piłkę w siatce.

𝐖𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐖 💥



ALE GOL 🇵🇱 PIOTRA ZIELIŃSKIEGO! 🚀



Fantastycznie wykonany rzut rożny i cudowna bramka Polaka! 😍 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/DARupoe8sP — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 2, 2025

To pierwszy występ 31-latka od pierwszej minuty w tym sezonie. Dotychczas wystąpił w dziewięciu meczach, w których rozegrał łącznie 282 minuty i zanotował jedną asystę. Kontrakt doświadczonego reprezentanta Polski z włoskim gigantem obowiązuje do 2028 roku.

Zobacz także: Moder znów kontuzjowany! Robin van Persie ujawnił, ile będzie pauzował