Zieliński z przepiękną bramką. Ależ siadło! [WIDEO]

13:16, 2. listopada 2025 13:53, 2. listopada 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

Piotr Zieliński zdobył przepiękną bramkę w ligowym starciu z Hellas Veroną. To pierwsze trafienie Polaka w Interze od października zeszłego roku.

Piotr Zieliński
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński z golem. To trzeba zobaczyć

Piotr Zieliński aż do dzisiaj nie zanotował żadnego trafienia w barwach Interu Mediolan od października zeszłego roku, kiedy to zdobył dublet w starciu z Juventusem. Choć trzeba zaznaczyć, że w międzyczasie strzelił gola w reprezentacji Polski w niedawnym towarzyskim meczu z Nową Zelandią. W niedzielnym spotkaniu 10. kolejki Serie A Polak zdobył pierwszą bramkę w bieżącym sezonie.

W meczu przeciwko Hellas Veronie w 16. minucie z rzutu rożnego dośrodkowywał Hakan Calhanoglu, następnie polski pomocnik od razu z pierwszej piłki idealnie przymierzył zza pola karnego i umieścił piłkę w siatce.

To pierwszy występ 31-latka od pierwszej minuty w tym sezonie. Dotychczas wystąpił w dziewięciu meczach, w których rozegrał łącznie 282 minuty i zanotował jedną asystę. Kontrakt doświadczonego reprezentanta Polski z włoskim gigantem obowiązuje do 2028 roku.

Zobacz także: Moder znów kontuzjowany! Robin van Persie ujawnił, ile będzie pauzował

POLECAMY TAKŻE

Angel Rodado
Rodado otrzyma telefon od Urbana?! Ujawnił swoją reakcję
Robin van Persie
Moder znów kontuzjowany! Robin van Persie ujawnił, ile będzie pauzował
Morten Frendrup
Inter wskazał główny cel na zimowe okienko transferowe