Moder znów kontuzjowany! Robin van Persie ujawnił, ile będzie pauzował

Jakub Moder przeszedł operację. Robin van Persie na konferencji prasowej ujawnił, że Polak będzie pauzował przynajmniej kilka miesięcy.

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Robin van Persie

Moder musiał przejść operację

Robin van Persie przekazał kibicom przykre wieści po ligowym meczu Feyenoordu z Volendam. Szkoleniowiec potwierdził, że Jakub Moder przeszedł operację i nie pojawi się na boisku przez dłuższy czas. Holender przyznał, że sytuacja jest rozczarowująca zarówno dla samego zawodnika, jak i całego zespołu. Pomocnik od dawna zmagał się z bólem pleców, co ostatecznie wymagało interwencji chirurgicznej.

– Jakub w ubiegłym tygodniu przeszedł operację. To bardzo rozczarowujące zarówno dla niego samego, jak i dla nas. Nie zobaczymy go na boisku w najbliższych miesiącach – oświadczył szkoleniowiec na konferencji prasowej po sobotnim zwycięstwie nad Volendam 3:1.

Polak w obecnym sezonie nie rozegrał jeszcze żadnego meczu. W drugiej części poprzednich rozgrywek, gdy trafił do Feyenoordu, szybko stał się ważnym elementem drużyny. Teraz klub musi radzić sobie bez jego wsparcia. Podobnie jak reprezentacja Polski, w której 26-latek odgrywa istotną rolę.

Kuba Moder na Instagramie. Nic dodawać nie trzeba… #Feyenoord pic.twitter.com/8ibkQgfRvB — 𝐅𝐞𝐲𝐞𝐧𝐨𝐨𝐫𝐝 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐚 🇵🇱 (@Feyenoord24) November 1, 2025

Moder trafił do holenderskiej ekipy w styczniu z Brighton & Hove Albion i od tamtej pory wystąpił w dziewiętnastu spotkaniach. Strzelił dwa gole i zanotował cztery asysty. Kontrakt polskiego zawodnika z klubem obowiązuje do 2028 roku.