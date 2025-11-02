Moder znów kontuzjowany! Robin van Persie ujawnił, ile będzie pauzował

08:52, 2. listopada 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Feyenoord

Jakub Moder przeszedł operację. Robin van Persie na konferencji prasowej ujawnił, że Polak będzie pauzował przynajmniej kilka miesięcy.

Robin van Persie
Moder musiał przejść operację

Robin van Persie przekazał kibicom przykre wieści po ligowym meczu Feyenoordu z Volendam. Szkoleniowiec potwierdził, że Jakub Moder przeszedł operację i nie pojawi się na boisku przez dłuższy czas. Holender przyznał, że sytuacja jest rozczarowująca zarówno dla samego zawodnika, jak i całego zespołu. Pomocnik od dawna zmagał się z bólem pleców, co ostatecznie wymagało interwencji chirurgicznej.

– Jakub w ubiegłym tygodniu przeszedł operację. To bardzo rozczarowujące zarówno dla niego samego, jak i dla nas. Nie zobaczymy go na boisku w najbliższych miesiącach – oświadczył szkoleniowiec na konferencji prasowej po sobotnim zwycięstwie nad Volendam 3:1.

Polak w obecnym sezonie nie rozegrał jeszcze żadnego meczu. W drugiej części poprzednich rozgrywek, gdy trafił do Feyenoordu, szybko stał się ważnym elementem drużyny. Teraz klub musi radzić sobie bez jego wsparcia. Podobnie jak reprezentacja Polski, w której 26-latek odgrywa istotną rolę.

Moder trafił do holenderskiej ekipy w styczniu z Brighton & Hove Albion i od tamtej pory wystąpił w dziewiętnastu spotkaniach. Strzelił dwa gole i zanotował cztery asysty. Kontrakt polskiego zawodnika z klubem obowiązuje do 2028 roku.

