Hull City – Middlesbrough FC: typy, kursy, zapowiedź (23.05.2026)

Hull City - Middlesbrough: typy i kursy na finał baraży Championship o awans do Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Hull City – Middlesbrough: typy bukmacherskie

W ramach finału baraży o awans do Premier League dojdzie do rywalizacji piątej i szóstej drużyny fazy zasadniczej w Championship. Middlesbrough niemal do samego końca było w grze o bezpośredni awans, a przez moment znalazło się nawet poza finałem baraży. Ostatecznie życie potoczyło się tak, że czeka ich finał przeciwko Hull City. Która z drużyn będzie celebrowała awans do angielskiej elity na legendarnym Wembley? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Hull City – Middlesbrough: ostatnie wyniki

Hull City skończyło fazę zasadniczą w Championship na szóstej pozycji. Zespół z trudem znalazł się ostatecznie w fazie play-off, ponieważ wygrał zaledwie trzy z dziesięciu ostatnich meczów. Drużyna zaliczyła wyraźny kryzys formy, ale mimo tego udało jej się zwyciężyć w ostatniej kolejce.. Pokonanie Norwich City 2:1 przed własną publicznością pozwoliło na znalezienie się w półfinale baraży o awans do Premier League. W nich Hull ograło w dwumeczu 2:0 Millwall.

W analogicznym okresie jeszcze słabiej zaprezentowało się Middlesbrough. Średnia punktów za dziesięć poprzednich spotkań w fazie zasadniczej wyniosła nieco ponad jedno oczko na mecz. Drużyna miała jednak większy bufor punktowy, dzięki czemu skończyła na piątej pozycji. W półfinale baraży Middlesbrough uległo Southampton, ale wskutek dyskwalifikacji rywala, to oni znaleźli się w finale.

Hull City – Middlesbrough: historia

Pierwszy bezpośredni mecz tych drużyn w sezonie 2025/2026 zakończył się wyraźnym sukcesem Middlesbrough, które wygrało na wyjeździe aż 4:1. Sukcesu nie udało się powtórzyć kilka tygodni później, ponieważ to Hull City tym razem cieszyło się z wyjazdowej wygranej, ale w stosunku bramkowym 1:0.

Hull City – Middlesbrough: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Middlesbrough, o czym świadczy współczynnik 1.90 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po awans sięgnie Hull City, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 4.20.

Hull Remis Middlesbrough/Southampton 4.20 3.50 1.90 4.20 3.50 1.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 maja 2026 20:08

Hull City – Middlesbrough: kto wygra?

Hull City – Middlesbrough: przewidywane składy

Hull City: Pandur; Hughes, Egan, Ayari; Coyle, Slater, Crooks, Giles; Belloumi, Millar; McBurnie

Middlesbrough: Brynn; Ayling, Malanda, Fry; Brittain, Morris, Hackney, Targett; McGree, Whittaker; Strelec

Hull City – Middlesbrough: transmisja meczu

Mecz Hull City – Middlesbrough odbędzie się w sobotę (23 maja) o godzinie 16:30. Transmisja nie będzie dostępna w żadnej stacji telewizyjnej.

