Zalewski błyszczy w Atalancie! Piękne słowa trenera

Atalanta w hicie Serie A pokonała AS Romę 1-0. Ważną rolę przy tym zwycięstwie odegrał Nicola Zalewski, nad którym rozpływał się trener Raffaele Palladino.

Zalewski pokazał się trenerowi. Dostał wielkie pochwały

Nicola Zalewski latem trafił do Atalanty Bergamo, która zapłaciła za niego 17 milionów euro. Opuszczenie Interu Mediolan okazało się słuszną decyzją, bowiem w nowym zespole wystartował z przytupem. Sezon rozpoczął w wyjściowej jedenastce, szybko zdobywając premierową bramkę. Nie obyło się też bez problemów – na przełomie września i października nabawił się urazu mięśnia, który skomplikował jego sytuację w drużynie.

W kolejnych tygodniach Zalewski wchodził do gry głównie z ławki rezerwowych. Przeciwko Interowi oraz AS Romie znów zagrał od pierwszej minuty. W tym drugim meczu został ustawiony wyżej, jako jeden z trzech ofensywnych piłkarzy, a nie wahadłowy.

Polak zabłysnął w hitowym meczu Serie A, biorąc udział w zwycięskiej bramce. Po jego dośrodkowaniu piłka wreszcie trafiła do Giorgio Scalviniego, który umieścił ją w siatce.

Atalanta wygrała z AS Romą 1-0, a Zalewski zebrał dobre opinie w mediach. Z dużym uznaniem wypowiedział się o nim również trener Raffaele Palladino, który docenił jego grę na nienominalnej pozycji.

– Widziałem świetne występy nawet w sytuacjach kryzysowych. Zalewski rozegrał fantastyczny mecz na pozycji, na której nie powinien występować – podsumował szkoleniowiec Atalanty Bergamo.

Zalewski ma w dorobku bramkę oraz trzy asysty. Dla Atalanty rozegrał 17 spotkań.