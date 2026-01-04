Zieliński uderzył nie do obrony! Kolejny gol dla Interu [WIDEO]

Piotr Zieliński otworzył wynik meczu Inter Mediolan - Bologna. Reprezentant Polski zdobył bramkę w 39. minucie. Jego strzał był na tyle silny, że Federico Ravaglia nie miał szans na udaną interwencję.

Zieliński liderem Interu! Gol, który jest dowodem wysokiej formy

Inter Mediolan rywalizację ligową w 2026 roku rozpoczął od domowego spotkania z Bologną w ramach 18. kolejki Serie A. Nerazzurri musieli zdobyć komplet punktów, jeśli chcieli pozostać na fotelu lidera. Wcześniej swoje mecze wygrał AC Milan oraz SSC Napoli.

Niedzielne starcie na Giuseppe Meazza od początku przebiegało pod dyktando Interu. Jedyne czego brakowało, to skuteczności przy wykończeniu akcji. Dogodne sytuacje marnował m.in. Marcus Thuram, Lautaro Martinez czy Alessandro Bastoni.

Pod koniec pierwszej połowy podopieczni Cristiana Chivu w końcu przełamali obronę Rossoblu. W 39. minucie na listę strzelców wpisał się Piotr Zieliński. Reprezentant Polski najpierw świetnie zagrał do Thurama, który zgrał do Martineza, a następnie podłączył się do ataku i wykończył akcję uderzeniem nie do obrony z krawędzi pola karnego. Było to kolejne trafienie 31-latka dla Interu w tym sezonie.

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐋 🇵🇱 PIOTRA ZIELIŃSKIEGO ⚽😍



Zieliński stał się w ostatnim czasie kluczowym piłkarzem w układance Chivu. Rumuński szkoleniowiec przekonał się do pomocnika, a ten odpłacił mu się fantastyczną formą w ostatnich tygodniach. Poprzednio zdobył bramkę w starciu z Atletico Madryt i Hellasem Werona. Łącznie ma na swoim koncie trzy gole i dwie asysty w dwudziestu dwóch meczach.