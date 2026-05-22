Liverpool planuje transfer portugalskiego skrzydłowego. Wysoka klauzula odstępnego

Liverpool rozważa letni transfer Francisco Trincao ze Sportingu Lizbona - donosi Record.pt. W kontrakcie skrzydłowego wpisana jest klauzula odstępnego w wysokości 60 mln euro.

Liverpool po zakończeniu sezonu czeka istotna przebudowa ofensywy. Z Anfield rozstanie Mohamed Salah, co wymusza na władzach angielskiego klubu poszukiwanie zawodnika, który zapewni odpowiedni poziom kreatywności i jakości z przodu.

Jak informuje portugalski „Record”, jednym z piłkarzy znajdujących się na liście życzeń The Reds jest Francisco Trincao ze Sportingu Lizbona. 26-letni skrzydłowy przyciągnął uwagę dzięki znakomitej formie. W 53 spotkaniach tego sezonu zdobył 13 bramek i zanotował 18 asyst.

Portugalczyk ma ważny kontrakt z klubem z Lizbony do czerwca 2030 roku. W umowie znajduje się również klauzula odstępnego w wysokości 60 milionów euro. Liverpool nie zamierza jednak na ten moment płacić pełnej kwoty i liczy na możliwość negocjacji.

Technika, drybling oraz umiejętność kreowania sytuacji przez Trincao sprawiają, że jest także na celowniku Chelsea i Borussii Dortmund. Warto przypomnieć, że Sporting wykupił skrzydłowego z Barcelony za 18 milionów euro. Portugalski klub rozwinął jego potencjał.

Na ten moment pozostaje jednak wiele niewiadomych. Kluczowe będą dalsze negocjacje między klubami oraz decyzja Liverpoolu, czy zdecyduje się spełnić finansowe oczekiwania Sportingu. Trincao już w przeszłości spróbował swoich sił w Premier League, kiedy w sezonie 2021/2022 reprezentował barwy Wolverhampton.