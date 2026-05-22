Paris Saint-Germain szuka nowego golkipera. Osłabi Romę?

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Mile Svilar

Mile Svilar przyciągnął uwagę PSG

Paris Saint-Germain może sprowadzić nowego bramkarza podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Trener zespołu Les Parisiens – Luis Enrique – nie jest bowiem do końca zadowolony z postawy golkiperów, których obecnie ma do dyspozycji. W tym momencie o miejsce w podstawowym składzie mistrzów Francji rywalizują Matvey Safonov oraz Lucas Chevalier, jednak obaj zawodnicy notują wahania formy. Władze klubu z Parc des Princes rozważają więc pozyskanie bardziej pewnego i regularnego bramkarza.

Jak poinformował serwis „Sport.fr”, jednym z kandydatów do wzmocnienia pozycji golkipera na Parc des Princes jest Mile Svilar. 26-letni Serb od dłuższego czasu imponuje bardzo wysoką dyspozycją w barwach Romy, czym przykuł uwagę PSG. Mierzący 189 centymetrów bramkarzy w ostatnich sezonach udowodnił swoją wartość na boiskach Serie A, a paryżanie dysponują odpowiednimi środkami, by przedstawić włoskiemu klubowi satysfakcjonującą ofertę za cenionego golkipera.

Jednokrotny reprezentant Serbii, który urodził się w Belgii, występuje w bluzie bramkarskiej drużyny Giallorossich od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się do stolicy Włoch na zasadzie wolnego transferu z Benfiki Lizbona. Wcześniej reprezentował również Anderlecht Bruksela oraz Beerschot AC. W trwającym sezonie Svilar rozegrał 47 spotkań, stracił 44 gole i zachował 20 czystych kont. Jego wartość rynkowa wynosi około 35 milionów euro, a kontrakt zawodnika z Romą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.