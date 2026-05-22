Paris Saint-Germain szuka nowego golkipera. Osłabi Romę?

13:30, 22. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Sport.fr

Mile Svilar jest kandydatem do wzmocnienia pozycji bramkarza w PSG. Francuski klub ceni golkipera Romy - możemy przeczytać na stronie internetowej Sport.fr.

Mile Svilar
Obserwuj nas w
Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Mile Svilar

Mile Svilar przyciągnął uwagę PSG

Paris Saint-Germain może sprowadzić nowego bramkarza podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Trener zespołu Les Parisiens – Luis Enrique – nie jest bowiem do końca zadowolony z postawy golkiperów, których obecnie ma do dyspozycji. W tym momencie o miejsce w podstawowym składzie mistrzów Francji rywalizują Matvey Safonov oraz Lucas Chevalier, jednak obaj zawodnicy notują wahania formy. Władze klubu z Parc des Princes rozważają więc pozyskanie bardziej pewnego i regularnego bramkarza.

Jak poinformował serwis „Sport.fr”, jednym z kandydatów do wzmocnienia pozycji golkipera na Parc des Princes jest Mile Svilar. 26-letni Serb od dłuższego czasu imponuje bardzo wysoką dyspozycją w barwach Romy, czym przykuł uwagę PSG. Mierzący 189 centymetrów bramkarzy w ostatnich sezonach udowodnił swoją wartość na boiskach Serie A, a paryżanie dysponują odpowiednimi środkami, by przedstawić włoskiemu klubowi satysfakcjonującą ofertę za cenionego golkipera.

Jednokrotny reprezentant Serbii, który urodził się w Belgii, występuje w bluzie bramkarskiej drużyny Giallorossich od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się do stolicy Włoch na zasadzie wolnego transferu z Benfiki Lizbona. Wcześniej reprezentował również Anderlecht Bruksela oraz Beerschot AC. W trwającym sezonie Svilar rozegrał 47 spotkań, stracił 44 gole i zachował 20 czystych kont. Jego wartość rynkowa wynosi około 35 milionów euro, a kontrakt zawodnika z Romą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości