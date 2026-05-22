Real Madryt – Athletic Bilbao: typy, kursy, zapowiedź (23.05.2026)

Real Madryt – Athletic Bilbao: typy i kursy na mecz La Ligi. To będzie pożegnalne spotkanie dla odchodzącego ze stołecznego klubu Daniego Carvajala. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego pojedynku na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, czyli 23 maja, o godzinie 21:00.

Real Madryt – Athletic Bilbao, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie 38. kolejki La Ligi, w którym Real Madryt podejmie Athletic Bilbao. Drużyna Królewskich z dorobkiem 83 punktów zajmuje 2. miejsce w tabeli i jest już pewna zakończenia sezonu na tej pozycji. Z kolei ekipa Lwów zgromadziła do tej pory 45 oczek, co daje jej 12. lokatę w stawce. Dla zespołu z Kraju Basków obecna kampania jest sporym rozczarowaniem, dlatego goście będą chcieli zamknąć sezon pozytywnym akcentem. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu w sobotę, 23 maja o godzinie 21:00.

Stawiam na to, że Dani Carvajal wpisze się na listę strzelców w nadchodzącym pojedynku. Hiszpańska legenda rozegra swoje ostatnie spotkanie w koszulce drużyny Los Galacticos i z pewnością będzie chciała pokazać się z jak najlepszej strony, dlatego gol prawego obrońcy w jutrzejszym starciu wcale nie jest wykluczony. Mój typ: Dani Carvajal zdobędzie bramkę.

Real Madryt – Athletic Bilbao, sytuacja kadrowa

Real Madryt przystąpi do spotkania osłabiony kilkoma absencjami. W zespole gospodarzy zabraknie Edera Militao, Ardy Gulera, Ferlanda Mendy’ego i Rodrygo Goesa. Problemy kadrowe nie omijają również Athletiku Bilbao. Drużyna gości zagra bez Yuriego Berchiche, Unaia Egiluza, Benata Pradosa Diaza, Oihana Sanceta, Daniego Viviana oraz Nico Williamsa.

Real Madryt – Athletic Bilbao, ostatnie wyniki

Real Madryt w dwóch ostatnich kolejkach zanotował komplet zwycięstw, choć nie do końca przekonał swoją grą. Ekipa Królewskich pokonała Sevillę 1:0 i wygrała 2:0 z Realem Oviedo, dopisując do swojego konta sześć punktów. W tym samym czasie Athletic Bilbao był w gorszej formie, gdyż zremisował 1:1 z Celtą Vigo oraz przegrał 0:2 z Espanyolem Barcelona.

Real Madryt – Athletic Bilbao, historia

Historia ostatnich bezpośrednich pojedynków zdecydowanie przemawia na korzyść Realu Madryt. W pięciu poprzednich meczach drużyna Królewskich odniosła bowiem aż cztery zwycięstwa, natomiast Athletic Bilbao wygrał tylko jedno spotkanie. Co ciekawe, jak wynika z opisywanych statystyk, w tym okresie oba zespoły ani razu nie podzieliły się punktami.

Real Madryt – Athletic Bilbao, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi mniej więcej 1.50, typ na zwycięstwo Athletiku Bilbao to około 5.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.50. Jeśli nie masz jeszcze konta u legalnego bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu następnie będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Real Madryt Athletic Club 1.47 4.60 5.90

Real Madryt – Athletic Bilbao, przewidywane składy

Real Madryt: Courtois – Fran Garcia, Huijsen, Rudiger, Carvajal – Valverde, Tchouameni, Bellingham, Brahim – Mastantuono, Mbappe

Athletic Bilbao: Simon – Boiro, Laporte, Yeray, Gorosabel – De Galarreta, Jauregizar, Berenguer – Navarro, Inaki Williams, Guruzeta

Real Madryt – Athletic Bilbao, transmisja meczu

Pojedynek Real Madryt – Athletic Bilbao oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach La Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanale Eleven Sports 3 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek starcia na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 23 maja o godzinie 21:00.

