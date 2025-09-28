Zieliński wskoczy do składu? Trener Interu go docenia

Piotr Zieliński nie może zaliczyć udanych tygodni w zespole Interu Mediolan. Wszystko przez fakt, że Polak jest głębokim rezerwowym w zespole.

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński doceniony przez trenera Interu

Piotr Zieliński przychodząc do Interu Mediolan miał nadzieję na regularną grę i wywalczenie sobie z czasem pierwszego składu. Warto bowiem przypomnieć, że był on liderem zespołu SSC Napoli, z którym zdobył mistrzostwo Włoch. Jednak w klubie z Mediolanu jego przygoda od początku miała spore problemy.

Podobnie jest i w tej kampanii, gdzie środkowy pomocnik reprezentacji Polski nie może liczyć na wiele minut i raczej jego rola ogranicza się do roli głębokiego zmiennika. Trudno więc być optymistycznym w kwestii jego przyszłości i nie mogą dziwić informacje, że być może już zimą przeniesie się on do innego klubu. W tym kontekście mówi się chociażby o zespole Leeds United. Niemniej rolę Polaka docenia trener Interu Mediolan, Cristian Chivu, który na konferencji prasowej po meczu powiedział kilka słów nt. Zielińskiego.

– Wszyscy wiemy, jacy to są piłkarze pod względem jakości i doświadczenia. Poza tym świetnie spisali się również w defensywie. Są tak dobrzy jak Zieliński, Diouf, Frattesi oraz Sucić – powiedział Cristian Chivu cytowany przez serwis „Sky Sports”.

Piotr Zieliński w tym sezonie rozegrał w sumie cztery mecze, w których zanotował jedną asystę. Na murawie spędził jednak nieco ponad 50 minut, co jest wręcz fatalnym wynikiem.

Zobacz także: Szczęsny zagra w El Clasico?! Nowe wieści ws. urazu Garcii