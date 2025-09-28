Szczęsny zagra w El Clasico?! Nowe wieści ws. urazu Garcii

FC Barcelona pod koniec października zagra z Realem Madryt. Ze względu na uraz Joana Garcii jest szansa, że w El Clasico wystąpi Wojciech Szczęsny. Nowe wieści w tej sprawie przekazał Javi Miguel.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Joan Garcia wróci szybciej. Szczęsny ominie El Clasico

FC Barcelona, począwszy od meczu z Realem Sociedad będzie musiała dokonać zmiany na pozycji bramkarza. Jak już dobrze wiadomo, na jednym z treningów kontuzji doznał Joan Garcia. Hiszpan musiał przejść operację zerwania łąkotki przyśrodkowej w lewym kolanie. Pierwsze informacje sugerowały, że przerwa w grze golkipera potrwa od czterech do sześciu tygodni.

Pod nieobecność Garcii między słupkami stanie nie kto inny jak Wojciech Szczęsny. Były reprezentant Polski w tym sezonie pełni rolę bramkarza rezerwowego. Dla 35-latka niedzielne starcie będzie pierwszym oficjalnym meczem w sezonie 2025/2026.

Szczęsny zagra także w hicie Ligi Mistrzów, ponieważ w środę (1 października) Barcelona podejmie Paris Saint-Germain. Oprócz tego Polak ma bronić dostępu do bramki w meczu z Sevillą, Gironą i Olympiakosem Pireus. Pod znakiem zapytania pozostaje El Clasico, które zaplanowano na niedzielę (26 października). Nowe wieści w tej sprawie przekazał Javi Miguel.

Według dziennikarza na mecz z Realem Madryt wróci prawdopodobnie Joan Garcia. Okazuje się, że przerwa bramkarza ma trwać znacznie krócej, niż przypuszczano. Hiszpan będzie dostępny po czterech tygodniach, a na treningu pojawi się jeszcze szybciej.

Szczęsny jest związany z Barceloną od poprzedniego sezonu. Łącznie rozegrał w klubie 30 spotkań, w których 14 razy zachował czyste konto. Umowa z Dumą Katalonii obowiązuje go do czerwca 2027 roku.