Pululu wybrał nowy klub! Zostanie w Ekstraklasie

15:41, 10. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  lodzkisport.pl

Afimico Pululu wybrał nowy klub. Z informacji serwisu lodzkisport.pl wynika, że napastnik zostanie w PKO BP Ekstraklasie. W przyszłym sezonie ma być piłkarzem Widzewa Łódź.

Afimico Pululu
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Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Widzew Łódź wygrał rywalizację o Pululu! Zostały testy medyczne

Afimico Pululu przez ostatnie trzy sezonu cieszył bramkami kibiców Jagiellonii Białystok. Strzelał nie tylko w Ekstraklasie, ale również w europejskich pucharach. W sezonie 2024/2025 został nawet królem strzelców Ligi Konferencji, zdobywając 8 bramek. Kontrakt z Dumą Podlasia na pewno nie zostanie przedłużony, więc 30 czerwca stanie się wolnym zawodnikiem na rynku transferowym.

Na brak ofert na pewno nie mógł narzekać. Pululu dostał propozycje z Wieczystej Kraków, Górnika Zabrze i Widzewa Łódź. Na stole były także opcje transferu zagranicznego. Co ciekawe, chciał go rosyjski klub – Lokomotiv Moskwa.

Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl informował, że Pululu na pewno nie trafi do Górnika Zabrze. Z najnowszych informacji wynika, że zostanie w PKO BP Ekstraklasie. Według serwisu lodzkisport.pl decyzja ws. wyboru nowego klubu została już podjęta. 27-latek w przyszłym sezonie ma strzelać dla Widzewa Łódź, który wygrał rywalizację o bramkostrzelnego napastnika z resztą klubów.

Źródło donosi, że przenosiny do Łodzi są prawie przesądzone. Pozostały jedynie testy medyczne przed sfinalizowaniem transakcji. Do tej pory Pululu na boiskach Ekstraklasy rozegrał 95 meczów, w których strzelił 37 goli i zanotował 10 asyst. Z Jagiellonią był związany od lipca 2023 roku. Wcześniej grał na zapleczu Bundesligi w Greuther Furth oraz w Szwajcarii w barwach FC Basel i Neuchatel Xamax.

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