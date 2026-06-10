Grupa E MŚ 2026: terminarz i godziny. Niemcy, Curacao, WKS, Ekwador

fot. Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Kai Havertz

Grupa E mistrzostw świata 2026

Niemcy

Curacao

Wybrzeże Kości Słoniowej

Ekwador

Grupa E mistrzostw świata 2026 zapowiada się jako jedno z najbardziej interesujących zestawień fazy grupowej. Spotkają się w niej przedstawiciele Europy, Afryki oraz Ameryki Południowej, co gwarantuje różnorodność stylów gry i piłkarskich kultur. W skład grupy weszły Niemcy, Curacao, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Ekwador.

Największym faworytem są Niemcy. Die Mannschaft wystąpią na mundialu po raz 21. Ta ekipa ma plan, aby zatrzeć wspomnienia po rozczarowujących występach w ostatnich edycjach turnieju. Niemcy pozostają jedną z najbardziej utytułowanych drużyn narodowych w historii futbolu, a ich największym sukcesem pozostają tytuły mistrzowskie zdobyte w latach: 1954, 1974, 1990 i 2014.

Prawdziwą sensacją jest obecność Curacao. Reprezentacja niewielkiej wyspy po raz pierwszy zakwalifikowała się na mundial. Dla ekipy z miejsca zamieszkałego przez mniej więcej 160 tysięcy ludzi, sam awans na turniej jest historycznym osiągnięciem i jednym z największych sukcesów w dziejach tamtejszego sportu.

Wybrzeże Kości Słoniowej wraca natomiast na mundial po dwunastu latach przerwy. Słonie po raz czwarty zagrają na tego typy turnieju i liczą, że wreszcie uda im się przełamać barierę fazy grupowej. W poprzednich imprezach Iworyjczycy trafiali na wyjątkowo trudnych rywali, ale tym razem mają realne szanse na awans do fazy pucharowej. Stawkę uzupełnia Ekwador, który coraz mocniej zaznacza swoją pozycję w światowym futbolu. Dla reprezentacji z Ameryki Południowej będzie to piąty mundial. Największym jej sukcesem jest dotarcie do 1/8 finału w 2006 roku.

Terminarz i godziny meczów

W grupie E nie zabraknie ciekawych starć już od pierwszej kolejki. Szczególną uwagę przyciąga historyczny debiut Curacao przeciwko Niemcom oraz spotkanie Wybrzeża Kości Słoniowej i Ekwadoru.