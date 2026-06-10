FC Barcelona może mieć problem ze sfinalizowaniem priorytetu transferowego. Transfer Joao Cancelo stanął pod znakiem zapytania. A wszystko przez zamieszanie, do którego doszło w Al-Hilal - informuje "SPORT".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Joao Cancelo oddala się od FC Barcelony

FC Barcelona powoli pracuje nad budową kadrą na kolejny sezon. Drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka została już wzmocniona przez Anthony’ego Gordona. Teraz pora na kolejnych piłkarzy, a wśród priorytetów jest Joao Cancelo. Serwis „SPORT” natomiast zdradza, że Portugalczyk wcale nie jest tak blisko definitywnej przeprowadzki na Camp Nou, jak wcześniej informowały media.

Wspomniane źródło zdradza, że transfer Joao Cancelo do FC Barcelony niespodziewanie się oddalił. W strukturach Al-Hilal doszło do sporych roszad, które mogą utrudnić Blaugranie przeprowadzenie transakcji. Duma Katalonii była już w zasadzie dogadana z portugalskim defensorem, ale sprawy bardzo się pokomplikowały. Przenosiny obrońcy do drużyny Hansiego Flicka stanęły zatem pod znakiem zapytania.

Miniony sezon był bardzo udany dla Joao Cancelo. A wszystko przez wypożyczenie do FC Barcelony. Portugalczyk odżył pod skrzydłami Hansiego Flicka i nieprzypadkowo teraz Duma Katalonii chce jego wykupu. Defensor został już skreślony przez obecnego szkoleniowca Al-Hilal – Simone Inzaghiego. Jednak plany Dumy Katalonii się skomplikowały przez zmiany w zarządzie saudyjskiego klubu.

Joao Cancelo w zeszłym sezonie rozegrał 23 spotkania w koszulce FC Barcelony. Portugalski defensor zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.