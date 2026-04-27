Juventus o krok od transferu defensora. Zapłaci 40 mln euro

Juventus intensyfikuje działania na rynku transferowym w kontekście wzmocnienia defensywy. Według ESPN klub jest bardzo blisko pozyskania Joela Ordoneza z Club Brugge.

Juventus prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie transferu Joela Ordoneza. Ekwadorczyk występuje w Club Brugge od 2022 roku i szybko zwrócił na siebie uwagę. Obecnie jest jednym z priorytetów dla sztabu szkoleniowego.

Według doniesień kwota transferu może wynieść około 40 milionów euro. To znacząca inwestycja w młodego zawodnika, który ma już doświadczenie na poziomie reprezentacyjnym. Ordonez rozegrał 24 mecze w kadrze Ekwadoru. Obrońca ma ważny kontrakt z belgijskim klubem do 2029 roku. W pierwszym zespole Brugge zaliczył 73 występy i zdobył trzy bramki.

Profil zawodnika odpowiada wymaganiom Juventusu. To środkowy obrońca mierzący 188 centymetrów, który dobrze czyta grę. Najczęściej występuje w ustawieniu z czwórką defensorów. Zawodnik wzbudzał wcześniej zainteresowanie innych włoskich klubów. Na jego rozwój zwracały uwagę Inter, Milan oraz Atalanta. Teraz jednak to Juventus jest najbliżej finalizacji transferu.

Klub chce sfinalizować operację przed rozpoczęciem mistrzostw świata. Turniej odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Dobre występy zawodnika mogłyby wpłynąć na wzrost jego wartości.

Ordonez ma na koncie także sukcesy z Club Brugge. Zdobył mistrzostwo Belgii, krajowy puchar oraz superpuchar. Juventus widzi w nim zawodnika gotowego na kolejny krok w karierze.

