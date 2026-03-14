„Zieliński to mój ulubiony zawodnik”. Były reprezentant Hiszpanii zachwycony Polakiem

Piotr Zieliński to jeden z liderów Interu Mediolan w tym sezonie. W rozmowie z Polsatem Sport pomocnikiem zachwycał się Borja Valero. Były reprezentant Hiszpanii zdradził, że Polak to jego ulubiony piłkarz w Serie A.

Zieliński to jeden z najlepszych pomocników w Serie A

Inter Mediolan prowadzi w Serie A, zmierzając po 21. w historii tytuł mistrza Włoch. Na ten moment mają osiem punktów przewagi nad drugim w tabeli Milanem. Jednym z kluczowych zawodników w tym sezonie w drużynie Nerazzurrich jest Piotr Zieliński. Reprezentant Polski co tydzień wymieniany jest w gronie najlepszych piłkarzy meczu. W głównej mierze to na nim opiera się gra zespołu Cristiana Chivu.

Formą oraz umiejętnościami Zielińskiego zachwycał się Borja Valero. Były piłkarz Interu Mediolan oraz reprezentacji Hiszpanii w rozmowie z Polsatem Sport zdradził, że Zieliński to jego ulubiony piłkarz we Włoszech. Uważa, że jest jednym z najlepszych pomocników w lidze.

– Zawsze mówię, że to mój ulubiony zawodnik we Włoszech. Myślę, że jest jednym z najlepszych na swojej pozycji. Uwielbiam oglądać jak gra, ponieważ przypomina mi, jak sam grałem. Uważam, że to absolutnie jeden z najlepszych graczy w lidze – powiedział Borja Valero w rozmowie z Polsatem Sport.

Zieliński w tym sezonie rozegrał we wszystkich rozgrywkach 39 meczów, w których zdobył 6 goli i zanotował 2 razy asystę. Z Mediolańczykami jest związany od lipca 2024 roku. Kontrakt z klubem obowiązuje go do czerwca 2028 roku.