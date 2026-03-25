Julian Brandt po sezonie przestanie być zawodnikiem Borussii Dortmund. Niemiec jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Ostatnio do walki o jego kontrakt włączyli się Fenerbahce oraz AS Roma - informuje Ekrem Konur.

Julian Brandt od 2019 roku pisze swoją historię w Borussii Dortmund. Niemiec na Signal Iduna Park spędził najlepsze lata swojej kariery. Ostatnio jednak powstało spore zamieszanie związane z 29-latkiem. Nie tak dawno klub ogłosił, że nie będzie przedłużał wygasającego kontraktu z pomocnikiem. Wraz z końcem czerwca wychowanek VfL Wolfsburg będzie zatem dostępny jako wolny agent.

Ogromne zainteresowanie wzbudza Julian Brandt na rynku transferowym. Aston Villa jest jednym z klubów, które obserwują reprezentanta Niemiec. Tymczasem Ekrem Konur zdradził, że do walki o pozyskanie zawodnika Borussii Dortmund włączyły się kolejne dwa nowe zespoły. A są to AS Roma oraz Fenerbahce.

W lepszej sytuacji wydaje się są Giallorossi. Włoski klub ma zamiar przekonać Juliana Brandta do transferu samą postacią Gian Piero Gasperiniego. Szkoleniowiec może sprawić, że Niemiec zawita do stolicy Italii. Najpierw jednak rzymianie będą musieli pokonać konkurencję z Premier League. Zapowiada się zatem ekscytująca walka o kontrakt pomocnika.

Julian Brandt w obecnym sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce Borussii Dortmund. Niemiec zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 10 trafień, a także zaliczył trzy asysty.