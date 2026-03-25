Napoli obserwuje reprezentanta Polski. To byłby transferowy hit

SSC Napoli umieściło na liście życzeń Mateusza Kochalskiego z Karabachu Agdam. Bramkarz w rozmowie z portalem Sport.pl ujawnił, że jest obserwowany przez włoskiego giganta.

SSC Napoli w ostatnich latach chętnie sięgało po polskich piłkarzy. Do klubu trafiali m.in. Piotr Zieliński, Arkadiusz Milik czy Bartosz Bereszyński. Niewykluczone, że wkrótce do tego grona dołączy kolejny reprezentant Polski. Na radarze mistrzów Włoch znalazł się Mateusz Kochalski, który zbiera bardzo dobre oceny za swoje występy w Karabachu Agdam.

25-letni bramkarz w obecnym sezonie miał okazję rywalizować z zespołem w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Mistrz Azerbejdżanu dotarł do fazy play-off, gdzie musiał uznać wyższość Newcastle United. W fazie grupowej Karabach mierzył się także z Napoli. Spotkanie rozegrane we Włoszech zakończyło się porażką zespołu Kochalskiego, który jednak mimo straconych goli zaprezentował się z dobrej strony.

– Ale – mimo porażki – dobrze też będę wspominał mecz z Napoli. Nigdy nie jestem zadowolony po przegranym meczu, ale wtedy wydarzyło się sporo pozytywnych rzeczy. Miałem kilka dobrych interwencji, których gratulowali mi nie tylko najbliżsi. Po meczu rozmawiałem z osobą ze sztabu Napoli, która mnie pochwaliła i powiedziała, żebym dalej tak pracował i się rozwijał, bo będą mnie obserwować. To była potężna dawka motywacji – zdradził Kochalski w rozmowie z serwisem Sport.pl.

Dobra forma bramkarza nie umknęła także selekcjonerowi reprezentacji Polski. Kochalski znalazł się w kadrze na marcowe zgrupowanie. Biało-Czerwoni podejmą Albanię. Spotkanie barażowe o awans na mistrzostwa świata odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie i zaplanowano na czwartek (26 marca) o godzinie 20:45.