Calhanoglu pytany o transfer wskazał Barcelonę oraz Juventus

14:35, 25. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Hakan Calhanoglu wrócił pamięcią do swojego transferu do Interu i zdradził nieznane szczegóły, o czym poinformował w rozmowie z KAFA Sports. Pomocnik przyznał, że przed wyborem miał oferty od Barcelony i Juventusu.

Hakan Calhanoglu
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Barcelona i Juventus chcieli sprowadzić Calhanoglu

Hakan Calhanoglu przyznał, że jego odejście z Milanu nie było oczywiste i do końca czekał na rozwój sytuacji. Klub nie przedstawił mu jednak propozycji nowego kontraktu, co otworzyło drogę do transferu. – Czekaliśmy do końca, aż Milan złoży ofertę, ale to się nie wydarzyło – powiedział pomocnik. W tym momencie pojawiły się inne możliwości. – Mój agent powiedział mi, że jest oferta z Barcelony i że Juventus także jest zainteresowany – dodał.

Mimo zainteresowania dwóch wielkich klubów decyzja zapadła w ostatniej chwili. Inter wkroczył do gry i przekonał zawodnika konkretną wizją. – Inzaghi dzwonił do mnie cały czas, bardzo mnie chciał – przyznał. Transfer do lokalnego rywala nie był łatwy do zaakceptowania. – Zastanawiałem się, jak przejść z Milanu do Interu – powiedział. Ostatecznie zdecydował się na ten krok po rozmowie z agentem i rodziną.

Calhanoglu podkreślił, że była to jego samodzielna decyzja. Wybór Interu okazał się przełomowy dla jego kariery i pozwolił mu rozwinąć się na nowej pozycji w środku pola. Dziś pomocnik jest jedną z kluczowych postaci zespołu. Jednak wiele wskazuje na to, że po sezonie może opuścić Nerazzurrich. Dużo mówi się o jego transferze do Galatasaray, które zabiegało o niego już w styczniu. Według doniesień, Inter jest otwarty na sprzedaż gwiazdora lecz na własnych warunkach.

