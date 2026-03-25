Koniec ery Salaha? Liverpool już działa za kulisami

Liverpool w poszukiwaniu nowego skrzydłowego

Liverpool w tym sezonie rywalizuje o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Jednocześnie władze klubu skupiają się już na poszukiwaniu zawodnika, który latem mógłby wzmocnić drużynę na skrzydle. Konkretne wiadomości ujawnił dziennikarz Fabrice Hawkins.

Źródło podało, że po tym, jak światło dzienne ujrzał komunikat o tym, iż Mohamed Salah za kilka miesięcy zakończy swoją przygodę z ekipą z Anfield Road, rozpoczęły się działania mające na celu znalezienie następcy Egipcjanina. Tymczasem konkretnych kandydatów do gry w Liverpoolu wskazał Hawkins.

– Michael Olise jest na szczycie list potencjalnych transferów we wszystkich głównych europejskich klubach, ale Bayern Monachium nie chce się go pozbyć. Kilku młodych zawodników, takich jak Yan Diomande i Francisco Conceicao, jest pod obserwacją – przekazał dziennikarz.

– W zeszłym roku The Reds byli zainteresowani Bradleyem Barcolą z Paris Saint-Germain, który obecnie prowadzi rozmowy z PSG w sprawie przedłużenia kontraktu. Negocjacje te są uważnie obserwowane przez duże kluby, gotowe wykorzystać sytuację, gdyby ich wynik okazał się niekorzystny – uzupełnił Hawkins.

Liverpool do gry wróci już 4 kwietnia. Zmierzy się wówczas w ćwierćfinale Pucharu Anglii z Manchesterem City. Cztery dni później w Lidze Mistrzów ekipa Arne Slota zagra natomiast przeciwko PSG.