Wiadomo, kiedy rozpocznie się przebudowa San Siro

Inter Mediolan i AC Milan przybliżają się do realizacji przebudowy San Siro, a według MilanNews.it ruszył ważny etap formalny. Miasto Mediolan rozpoczęło procedury, które otwierają drogę do inwestycji.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: San Siro

Inter Mediolan i AC Milan od dawna pracują nad projektem nowego obiektu, który ma zastąpić obecne San Siro. Teraz rozpoczęto ocenę środowiskową, która jest niezbędna przed uzyskaniem zgód na budowę.

Pierwsza faza projektu obejmuje kilka istotnych działań. Plan zakłada przeniesienie pobliskiego tunelu drogowego, budowę nowego stadionu oraz częściową rozbiórkę obecnego obiektu. Wszystkie te elementy wymagają zatwierdzenia przez odpowiednie instytucje regionalne.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Najpierw powstanie nowoczesny stadion dla obu klubów, a następnie rozpocznie się zagospodarowanie pozostałego terenu. W planach są budynki komercyjne oraz rozległe tereny zielone.

Jednym z ważnych elementów projektu jest stworzenie przestrzeni publicznej. Około 80 tysięcy metrów kwadratowych ma zostać przeznaczone na park, który trafi pod zarządzanie miasta.

Projekt jest możliwy dzięki przejęciu stadionu i okolicznych terenów przez spółkę należącą do obu klubów. Władze Mediolanu współpracują, aby proces administracyjny zakończył się zgodnie z harmonogramem.

Jeśli wszystkie zgody zostaną uzyskane, budowa nowego stadionu może rozpocząć się w drugiej połowie 2027 roku.

