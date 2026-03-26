W czwartek (26 marca) reprezentacja Polski zagra w półfinale baraży o awans na MŚ 2026. Sprawdź, jakie są przewidywane składy na mecz Polska - Albania.

Na zdjęciu: Jan Urban

Polska – Albania: przewidywane składy

Selekcjoner Jan Urban ma postawić na dość stabilne zestawienie w meczu, który określany jest jako decydujący dla reprezentacji. W bramce ma wystąpić Kamil Grabara, który zastąpi kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego. W obronie Polska najprawdopodobniej zagra trójką środkowych defensorów – Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

Na wahadłach mają wystąpić Matty Cash oraz Michał Skóraś. Natomiast w środku pola za kontrolę gry odpowiadać powinni Jakub Moder i Bartosz Slisz.

Wyżej ustawieni Jakub Kamiński i Sebastian Szymański mają wspierać Roberta Lewandowskiego, który ponownie poprowadzi atak w tym kluczowym spotkaniu.

Przewidywany skład Polski:

Grabara – Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Cash, Moder, Slisz, Skóraś – Kamiński, Szymański – Lewandowski

Albania wierna swojemu systemowi

Albania przystępuje do meczu jako dobrze zorganizowany i stabilny zespół prowadzony od dłuższego czasu przez Sylvinho. W ostatnich spotkaniach sprawiała Polsce problemy i będzie chciała zrobić to ponownie.

Goście mają pozostać przy swoim sprawdzonym ustawieniu, opartym na dyscyplinie w defensywie i szybkich przejściach do ataku. Stabilność w ostatnich latach jest jedną z ich największych zalet, na co wskazał nawet Jan Urban.

Przewidywany skład Albanii:

Strakosha – Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj – Laci, Asllani, Ramadani – Bajrami, Broja, Uzuni