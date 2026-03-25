Juventus szuka nowego napastnika. Na ich celowniku znajduje się Randal Kolo Muani. Zawodnik Tottenhamu Hotspur tymczasem jest gotowy na powrót do Turynu - informuje "La Gazzetta dello Sport".

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus przez cały sezon ma problem na pozycji napastnika. Klub sprowadził latem do zespołu Loisa Opendę oraz Jonathana Davida. Obaj zawodnicy jednak nie prezentuje umiejętności na miarę oczekiwań Turynu. Lekiem na problem może się okazać powrót do zdrowia zarówno Dusana Vlahovicia oraz Arkadiusza Milika. Polak ostatnio po długiej przerwie pojawił się na placu gry.

Celem Juventusu po sezonie jest właśnie pozyskanie nowego napastnika. Nie jest wielką tajemnicą, że Stara Dama chciałaby, aby drużyny wrócił Randal Kolo Muani. Tymczasem zawodnik Tottenhamu Hotspur podjął już decyzję. Dziennik „La Gazzetta dello Sport” przekazuje, że wicemistrz świata chce ponownie nakładać biało-czarną koszulkę.

Randal Kolo Muani spędził w Juventusie bardzo przyjemne chwile. Na włoskich boiskach napastnik prezentował formą z Eintrachtu Frankfurt. Nieprzypadkowo zatem reprezentant Francji spieszy się z powrotem do Starej Damy. Czas pokaże, czy ten transfer finalnie dojdzie do skutku.

W obecnym sezonie Randal Kolo Muani rozegrał 34 spotkania w koszulce Tottenhamu Hotspur. Statystyki Francuza nie są godne pochwały. Zgromadził na koncie tylko pięć trafień, a także zaliczył cztery asysty.