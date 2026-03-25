Alessandro Bastoni zdecydował w sprawie swojej przyszłości. Nie jest to dobra wiadomość dla Interu Mediolan. Reprezentant Włoch jest bowiem gotowy na dołączenie do FC Barcelony - informuje "El Chiringuito".

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni przebojem wdarł się kilka lat temu do podstawowej jedenastki Interu Mediolan i znajduje się w niej na stałe. Reprezentant Italii święcił z klubem największe sukcesy na włoskiej arenie. Był także dwukrotnie blisko triumfu w Lidze Mistrzów. Ostatnio pojawiło się plotki, że defensor może zmienić pracodawcą. FC Barcelona wykazuje bowiem ogromne zainteresowanie jego osobą.

Wielokrotnie pojawiły się w mediach doniesienia, że Alessandro Bastoni nie wyobraża sobie życia poza Interem Mediolan. Tymczasem „El Chiringuito” przekazuje dobre wiadomości dla FC Barcelony. Otóż mistrzowie Hiszpanii będą mogli pozyskać włoskiego defensora. Zawodnik Nerazzurrich zgodził się bowiem na transfer do Dumy Katalonii.

Wspomniane źródło zaznacza, że do przeprowadzki Alessandro Bastoniego na Camp Nou jest bardzo blisko. Reprezentant Włoch rozpoczął już rozmowy z FC Barceloną dotyczące kontraktu, który może podpisać. Wszystko teraz leży w rękach Dumy Katalonii. Jeśli na stole Interu Mediolan pojawi się satysfakcjonująca oferta, to nic nie staje na przeszkodzie, aby 26-latek wylądował pod skrzydłami Hansiego Flicka.

Alessandro Bastoni w obecnym sezonie rozegrał 35 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Włoch zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył aż sześć asyst.