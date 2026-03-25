Ukraina – Szwecja: typy, kursy, zapowiedź (26.03.2026)

Ukraina zmierzy się ze Szwecją w półfinale baraży o mistrzostwa świata 2026. Mecz zostanie rozegrany w Walencji w czwartek (26 marca) o godz. 20:45. Sprawdź typy i kursy na mecz.

Ukraina – Szwecja: typy bukmacherskie

Reprezentacja Ukrainy zmierzy się ze Szwecją w półfinale baraży o awans na mistrzostwa świata 2026. To spotkanie będzie kluczowe dla Polski, która w razie zwycięstwa nad Albanią zmierzą się z wygranym tego pojedynku w finale. Nasi wschodni sąsiedzi zakończyli eliminacje w grupie D na drugim miejscu, ustępując tylko Francji.

Z kolei Szwecja w fazie grupowej zajęła ostatnie miejsce i zagra o przepustkę na mundial dzięki znakomitym wynikom w Lidze Narodów. Obecnie selekcjonerem jest Graham Potter, który w październiku zastąpił Jona Dahla Tomassona. Biorąc pod uwagę dotychczasową formę i wyniki, faworytem wydają się być Ukraińcy. W eliminacjach Niebiesko-Żółci przegrali tylko z Francją. Mój typ: zwycięstwo Ukrainy.

Ukraina – Szwecja: ostatnie wyniki

Piłkarze prowadzeni przez Serhija Rebrowa mają za sobą zwycięstwo nad Islandią (2:0). W listopadzie ulegli także Francji (0:4). Wcześniej Niebiesko-Żółci pokonali Azerbejdżan (2:1) i Islandię (5:3), a także zremisowali z Azerbejdżanem (1:1).

Z kolei Szwecja zakończyła miniony rok w fatalnym stylu. Na koniec zmagań w el. MŚ 2026 zremisowała ze Słowenią (1:1). Wcześniej jednak miała serię porażek ze Szwajcarią (1:4), Kosowem (0:1), Szwajcarią (0:2) i ponownie Kosewem (0:2).

Ukraina – Szwecja: historia

W 2021 roku obie reprezentacje mierzyły się na Euro 2020 w 1/8 finału. Artem Dovbyk w 121. minucie zapewnił awans Ukrainie do kolejnej fazy turnieju. Ukraińcy wygrali również ze Szwedami (2:1) podczas Euro 2012 w fazie grupowej.

Ukraina – Szwecja: kursy bukmacherskie

W ofertach bukmacherów nieco większym faworytem jest reprezentacja Szwecji. Kursy na zwycięstwo Szwedów wynoszą około 2.45. Z kolei triumf Ukrainy wyceniany jest na około 2.95, a remis na mniej więcej 3.15.

Ukraina – Szwecja: przewidywane składy

Ukraina: Trubin – Mykolenko, Zabarnyi, Svatok, Mykhaylichenko – Yarmolyuk, Kalyuzhnyi, Sudakov, Zubkov – Tsygankov, Yaremchuk

Szwecja: Nordfeldt – Lindelff, Lagerbielke, Hien, Svensson – Nygren, Larsson, Ayari, Elanga, Bardghji – Gyokeres

Ukraina – Szwecja: transmisja meczu

Mecz Ukraina – Szwecja w ramach półfinału baraży o MŚ 2026 odbędzie się w czwartek (26 marca) o godz. 20:45. Transmisja będzie dostępna na antenie Polsat Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

