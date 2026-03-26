Milik na zakręcie? Włoskie media ujawniły nowy kierunek

Arkadiusz Milik wrócił do gry po kontuzji w barwach Juventusu. Tymczasem w mediach zaczęły pojawiać się spekulacje ws. przyszłości Polaka. Wieści podał serwis CalcioMercato.it.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik ma kontrakt ważny z Juventusem do końca czerwca 2027 roku. W każdym razie realny scenariusz zakłada, że piłkarz już w trakcie najbliższego letniego okna transferowego zmieni pracodawcę. Konkretne wieści na temat reprezentanta Polski przekazał portal CalcioMercato.it.

Źródło przekonuje, że 73-krotny reprezentant Polski znalazł się na radarze Lazio. Gdyby tego typu transakcja doszła do skutku, to o miejsce w składzie wychowanek Rozwoju Katowice mógłby rywalizować między innymi z takimi graczami jak Pedro czy Matteo Cancellieri.

W związku z powyższym mogą zmniejszyć się szanse powrotu Milika do Polski. Mimo że otwarty na takie rozwiązanie mógłby być Górnik Zabrze. W śląskiej ekipie brat zawodnika jest dyrektorem sportowym i niejednokrotnie zabierał głos w sprawie przyszłości doświadczonego piłkarza. Najnowsze wieści dotyczące gracza Juve dają natomiast do zrozumienia, że jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie na powrót do ligi polskiej.

32-letni napastnik ma w swoim piłkarskim CV między innymi takie kluby jak Ajax, SSC Napoli czy Olympique Marsylia. Milik w barwach Juventusu wystąpił z kolei łącznie w 76 meczach. Strzelił w nich 17 goli i zaliczył dwie asysty. Okazję na poprawę swojego bilansu zawodnik może mieć przy okazji starcia Bianconerich z Genoą w ramach 31. kolejki Serie A.