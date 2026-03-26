Milik na zakręcie? Włoskie media ujawniły nowy kierunek

07:35, 26. marca 2026 08:56, 26. marca 2026
Źródło:  CalcioMercato.it

Arkadiusz Milik wrócił do gry po kontuzji w barwach Juventusu. Tymczasem w mediach zaczęły pojawiać się spekulacje ws. przyszłości Polaka. Wieści podał serwis CalcioMercato.it.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik może zamienić Juventus na Lazio.

Arkadiusz Milik ma kontrakt ważny z Juventusem do końca czerwca 2027 roku. W każdym razie realny scenariusz zakłada, że piłkarz już w trakcie najbliższego letniego okna transferowego zmieni pracodawcę. Konkretne wieści na temat reprezentanta Polski przekazał portal CalcioMercato.it.

Źródło przekonuje, że 73-krotny reprezentant Polski znalazł się na radarze Lazio. Gdyby tego typu transakcja doszła do skutku, to o miejsce w składzie wychowanek Rozwoju Katowice mógłby rywalizować między innymi z takimi graczami jak Pedro czy Matteo Cancellieri.

W związku z powyższym mogą zmniejszyć się szanse powrotu Milika do Polski. Mimo że otwarty na takie rozwiązanie mógłby być Górnik Zabrze. W śląskiej ekipie brat zawodnika jest dyrektorem sportowym i niejednokrotnie zabierał głos w sprawie przyszłości doświadczonego piłkarza. Najnowsze wieści dotyczące gracza Juve dają natomiast do zrozumienia, że jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie na powrót do ligi polskiej.

32-letni napastnik ma w swoim piłkarskim CV między innymi takie kluby jak Ajax, SSC Napoli czy Olympique Marsylia. Milik w barwach Juventusu wystąpił z kolei łącznie w 76 meczach. Strzelił w nich 17 goli i zaliczył dwie asysty. Okazję na poprawę swojego bilansu zawodnik może mieć przy okazji starcia Bianconerich z Genoą w ramach 31. kolejki Serie A.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości