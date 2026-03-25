Polska – Albania: typy, kursy, zapowiedź (26.03.2026)

Polska - Albania: typy i kursy na półfinałowy mecz baraży o awans na mś 2026. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Polska – Albania: typy bukmacherskie

W czwartkowy wieczór na Stadionie Narodowym w Warszawie poznamy finalistę barażu o awans na tegoroczne mistrzostwa świata. Polska będzie faworytem półfinałowej konfrontacji z reprezentacją Albanii. W szeregach naszej drużyny panuje umiarkowany optymizm, który spowodowany jest dobrą formą i regularnymi występami w drużynach klubowych. Biało-Czerwoni za kadencji Jana Urbana nie przegrali ani jednego z sześciu meczów. Przedłużenie tej passy do ośmiu spotkań skutkowałoby sukcesem w postaci awansu na mundial. Najpierw trzeba jednak wygrać półfinał.

Albania to przeciwnik, z którym od kilku lat nie gra nam się łatwo. W bezpośrednich starciach rzadko oglądamy więcej niż dwa strzelone gole. Podobnie może być także teraz. Niewykluczone, że o losach spotkania przeważy jedno trafienie. Spodziewam się, że jego autorem będzie któryś z Biało-Czerwonych. Mój typ: wygrana Polski.

Polska – Albania: ostatnie wyniki

Reprezentacja Polski za kadencji Jana Urbana rozegrała dotychczas sześć meczów, z czego tylko jedno spotkanie nie miało rangi meczu o stawkę. Polacy wygrali trzy z pięciu spotkań w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Na swoim koncie mają wygrane z Finlandią (3:1), Litwą (2:0) oraz Maltą (3:2). Z kolei z Holandią dwukrotnie padł remis 1:1.

W analogicznym okresie dwukrotnie więcej sparingów rozegrała reprezentacja Albanii. Jej przeciwnikami była kadra Gibraltaru (1:0) i Jordanii (4:2). Najcenniejsza jesienna zdobycz w kwalifikacjach to pokonanie na wyjeździe 1:0 Serbii. Albańczycy nie sprostali natomiast przed własną publicznością Anglikom, z którymi przegrali 0:2.

Polska – Albania: historia

Reprezentacje te mierzyły się ze sobą dotychczas 15 razy. Historyczny bilans jest dla nas wysoce korzystny, ponieważ wygraliśmy aż dziesięciokrotnie. Trzy razy nie wyłoniono zwycięzcy. Z kolei dwukrotnie górą była Albania. Po raz pierwszy zwyciężyła ona w bezpośrednim meczu w 1953 roku w Tiranie 2:0. Wynik ten udało jej się powtórzyć w tym samym mieście 80 lat później.

Biało-Czerwoni wypadają korzystniej również w stosunku bramkowym. Polacy strzelili w tej rywalizacji 20 goli, a Albańczycy o połowę mniej.

Polska – Albania: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Polskę, czego dowodzi kurs 1.75, przy współczynniku rzędu aż 5.75 na sukces Albanii. Presja awansu będzie zatem po stronie naszej reprezentacji.

Polska Remis Albania 1.72 3.65 5.75
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 marca 2026 19:46

Polska – Albania: przewidywane składy

Polska: Grabara – Kędziora, Bednarek, Kiwior – Cash, Zieliński, Moder, Skóraś – Kamiński, Szymański – Lewandowski

Albania: Strakosha – Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj – Laci, Shehu, Asllani – Uzuni, Broja, Hoxha

Polska – Albania: transmisja meczu

Mecz Polska – Albania odbędzie się w czwartek (26 marca) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w aplikacji TVP Sport i na stronie internetowej tvpsport.pl.

