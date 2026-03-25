Włochy – Irlandia Północna: typy, kursy, zapowiedź (26.03.2026)

Włochy - Irlandia Północna: typy i kursy na półfinałowe spotkanie baraży Mistrzostw Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w czwartek (26 marca) o godzinie 20:45.

Włochy – Irlandia Północna, typy bukmacherskie

Już w czwartek reprezentacja Włoch spróbuje przełamać klatwą i wykonać pierwszy krok w kierunku zbliżających się Mistrzostw Świata 2026. Tego dnia podopieczni Gennaro Gattuso zmierzą się przed własną publicznością z Irlandią Północną w półfinale baraży. Gospodarze będą chcieli potwierdzić swoją jakość i zrobić ważny krok w stronę awansu na mundial. Z kolei rywale liczą na sprawienie niespodzianki i wykorzystanie ewentualnej presji ciążącej na faworycie. Zapowiada się więc spotkanie pełne walki, w którym stawką będzie przepustka do decydującego starcia.

Ja uważam, że w tym meczu obaj golkiperzy będą musieli wyciągać piłkę z siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Włochy – Irlandia Północna, ostatnie wyniki

Reprezentacja Włoch jest jedną wielką niewiadomą. Azzurri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (5:4 z Izraelem, 3:1 z Estonią, 3:0 z Izraelem oraz 2:0 z Mołdawią), a także ponieśli jedną, ale bolesną porażkę (1:4 z Norwegią).

Irlandia Północna ma natomiast dużo gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Goście czwartkowego pojedynku odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 ze Słowacją i 1:0 z Luksemburgiem), ale ponieśli też aż trzy porażki (1:3 z Niemcami, 0:1 z Niemcami oraz 0:1 ze Słowacją).

Włochy – Irlandia Północna, historia

Rywalizacja Włoch z Irlandią Północną nie należy do najbardziej rozbudowanych, jednak ma swoje ciekawe momenty w historii europejskiej piłki. Zdecydowanie częściej górą byli Włosi, którzy dzięki większemu doświadczeniu i jakości kadry zwykle kontrolowali przebieg spotkań. Irlandia Północna potrafiła jednak postawić trudne warunki, zwłaszcza w meczach o stawkę, gdzie nadrabiała ambicją i zaangażowaniem. Choć faworytem niemal zawsze pozostają Włosi, bezpośrednie starcia tych drużyn bywały momentami bardziej wyrównane, niż można było się spodziewać.

Włochy – Irlandia Północna, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem czwartkowej potyczki jest reprezentacja Włoch. Jeśli rozważasz typ na wygraną Italii w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.30. W przypadku zwycięstwa Irlandii Północnej natomiast sięga nawet 12.0.

Włochy – Irlandia Północna, kto awansuje?

Włochy – Irlandia Północna, przewidywane składy

Włochy: Donnarumma – Mancini, Bastoni, Calafiori – Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco – Retegui, Kean

Irlandia Północna: Peacock-Farrell – McConville, Brown, McNair – Hume, Charles, Galbraith, Devenny – Lyons, Price – Charles

Włochy – Irlandia Północna, transmisja meczu

Spotkanie Włochy – Irlandia Północna obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 3. Ponadto rywalizację możesz także śledzić online w usłudze Polsat Box Go.

