Włochy – Irlandia Północna: typy, kursy, zapowiedź (26.03.2026)

Włochy – Irlandia Północna, typy bukmacherskie
Już w czwartek reprezentacja Włoch spróbuje przełamać klatwą i wykonać pierwszy krok w kierunku zbliżających się Mistrzostw Świata 2026. Tego dnia podopieczni Gennaro Gattuso zmierzą się przed własną publicznością z Irlandią Północną w półfinale baraży. Gospodarze będą chcieli potwierdzić swoją jakość i zrobić ważny krok w stronę awansu na mundial. Z kolei rywale liczą na sprawienie niespodzianki i wykorzystanie ewentualnej presji ciążącej na faworycie. Zapowiada się więc spotkanie pełne walki, w którym stawką będzie przepustka do decydującego starcia.
Ja uważam, że w tym meczu obaj golkiperzy będą musieli wyciągać piłkę z siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak
Włochy – Irlandia Północna, ostatnie wyniki
Reprezentacja Włoch jest jedną wielką niewiadomą. Azzurri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (5:4 z Izraelem, 3:1 z Estonią, 3:0 z Izraelem oraz 2:0 z Mołdawią), a także ponieśli jedną, ale bolesną porażkę (1:4 z Norwegią).
Irlandia Północna ma natomiast dużo gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Goście czwartkowego pojedynku odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 ze Słowacją i 1:0 z Luksemburgiem), ale ponieśli też aż trzy porażki (1:3 z Niemcami, 0:1 z Niemcami oraz 0:1 ze Słowacją).
Włochy – Irlandia Północna, historia
Rywalizacja Włoch z Irlandią Północną nie należy do najbardziej rozbudowanych, jednak ma swoje ciekawe momenty w historii europejskiej piłki. Zdecydowanie częściej górą byli Włosi, którzy dzięki większemu doświadczeniu i jakości kadry zwykle kontrolowali przebieg spotkań. Irlandia Północna potrafiła jednak postawić trudne warunki, zwłaszcza w meczach o stawkę, gdzie nadrabiała ambicją i zaangażowaniem. Choć faworytem niemal zawsze pozostają Włosi, bezpośrednie starcia tych drużyn bywały momentami bardziej wyrównane, niż można było się spodziewać.
Włochy – Irlandia Północna, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem czwartkowej potyczki jest reprezentacja Włoch. Jeśli rozważasz typ na wygraną Italii w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.30. W przypadku zwycięstwa Irlandii Północnej natomiast sięga nawet 12.0.
Włochy – Irlandia Północna, kto awansuje?
Kto awansuje do finału baraży?
- Włochy
- Irlandia Północna
0 Votes
Włochy – Irlandia Północna, przewidywane składy
Włochy: Donnarumma – Mancini, Bastoni, Calafiori – Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco – Retegui, Kean
Irlandia Północna: Peacock-Farrell – McConville, Brown, McNair – Hume, Charles, Galbraith, Devenny – Lyons, Price – Charles
Włochy – Irlandia Północna, transmisja meczu
Spotkanie Włochy – Irlandia Północna obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 3. Ponadto rywalizację możesz także śledzić online w usłudze Polsat Box Go.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.